Emret Komutanım dizisinin yıldızıydı. Şimdi ise tanınmaz halde

Başrollerini Arda Kural, Ufuk Özkan, Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Damla Debre ve Rüzgar Erkoçlar'ın paylaştığı Emret Komutanım dizisinde rolüyle tanınana Mehmet Kurt, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette Kemal Sunal'a olan benzerliği yüzde yetmişlik oy oranıyla tescillenen oyuncu, Türkiye'nin Yıldızları yarışmasının yanı sıra Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı

SAÇINA VE SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yıllardır ekranda yer almayan Mehmet Kurt, bir haber sitesinde oyunculuk yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla takipçilerini güldüren Kurt, değişimiyle de dikkat çekti.

39. yaşındaki oyuncunun yayınladığı videolardaki beyazlayan saçları ve sakalları gözlerden kaçmadı

Oyunculuğu bırakarak muhabirlik yapmaya başlayan Kurt'un beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.