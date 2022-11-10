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Emret Komutanım dizisinin yıldızıydı. Şimdi ise tanınmaz halde

Yıllar önce yayınlanan Emret Komutanım dizisindeki "Naci tosun" rolüyle hafızalara kazınan ve Kemal Sunal'a benzerliğiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mehmet Kurt'un son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:00
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Şimdi tanınmaz halde. Emeret Komutanım dizisinin yıldızıydı

Emret Komutanım dizisinin yıldızıydı. Şimdi ise tanınmaz halde
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Başrollerini Arda Kural, Ufuk Özkan, Sarp Levendoğlu, Seda Akman, Damla Debre ve Rüzgar Erkoçlar'ın paylaştığı Emret Komutanım dizisinde rolüyle tanınana Mehmet Kurt, yıllar sonra değişimiyle gündeme geldi

Marmara Üniversitesi tarafından yapılan bir ankette Kemal Sunal'a olan benzerliği yüzde yetmişlik oy oranıyla tescillenen oyuncu, Türkiye'nin Yıldızları yarışmasının yanı sıra Kızkaçıran, Parayı Bulduk, Bizim Okul ve Akasya Durağı gibi yapımlarda rol aldı

SAÇINA VE SAKALINA AKLAR DÜŞTÜ

Yıllardır ekranda yer almayan Mehmet Kurt, bir haber sitesinde oyunculuk yapmaya başladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla takipçilerini güldüren Kurt, değişimiyle de dikkat çekti.

39. yaşındaki oyuncunun yayınladığı videolardaki beyazlayan saçları ve sakalları gözlerden kaçmadı

Oyunculuğu bırakarak muhabirlik yapmaya başlayan Kurt'un beyazlayan saçları ve sakalları dikkat çekti.

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