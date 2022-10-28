Galatasaray'a 3 puan getiren çarpıcı detayı açıkladı: Şimşek etkisini futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ

Geçen haftadan beri o kadar hakem konuştular ki; baskı altına giren Bahattin Şimşek ne yapacağını şaşırdı.

İlk yarıda futbol adına konuşacak fazla bir şey olmadı. Galatasaray atak gibi göründü, Karagümrük de karşılık verdi. Maça maç ortada gibiydi.

Dengeyi bozan Bahattin Şimşek oldu. İlk yarıda Kerem'in iki kez rakip oyuncularının ayak bileğine basmasına ses çıkarmayan Şimşek, Karagümrüklü Adnan Uğur'u ise affetmedi. Daha doğrusu VAR böyle istedi. Adnan Uğur, Torreira'ın ayağına bastı, Torreira yerde acı içinde kıvranırken hakem de sarı kartını gösterdi. VAR uyarısından sonra pozisyonu tekrar izledi ve pat diye sarıyı kırmızıya çevirdi.

Artık Karagümrük 10 kişiydi. Ama enteresandır oyunda da fazla bir şey değişmedi. İlk yarı da golsüz bitti.

Okan Buruk, "Bari bir şey yapayım" dedi, ikinci yarıya Kerem'in yerine Barış Alper'i sokarak girdi.

Eksik rakibi karşısında bu kez daha etkili başladı sarı kırmızılı ekip. Mertens'in ortasında Icardi'nin kafa vuruşu tribünleri ayağa kaldırdı ama top auta gitti.

51. dakikada ise çok enteresan bir pozisyon yaşandı. Sergio Oliveira'nın kornerinde Nelsson'un kafayla kaleye gönderdiği topu Viviano çizgide tuttu. Bu sırada Emin Bayram müdahele etti, top kaleye girdi. Bahattin Şimşek golü vermez mi? Karagümrüklüler "Ne oluyor" derken VAR devreye girdi. "Tekrar izle" dedi, Şimşek de golü iptal etti. Bunun için VAR'a gitmeye gerek var mıydı, bilemedim. Bir hakem bunu nasıl göremez, izah edemedim.

Galatasaray istediği baskıyı kuramıyordu ama Viviano'nun büyük hatasıyla öne geçti. Dakika 61. Viviano boşa çıktı. Rashica çevirdi, Emre Taşdemir kafayla vurdu ve mecburen oynatıldığı maçta cankurtaran olarak topu filelere gönderdi.

Aynı Viviano 65'te bu kez de müthiş bir kurtarışa imza attı. Rashica'nın karşı karşıya kaldığında kaleye gönderdiği topu çıkardı. Demek ki hatalı gol yediği için hiç de morali bozulmamış İtalyan'ın. Hayat devam ediyor havasında yani.

Ama giderek Galatasaray'ın baskısını da artırdığı görünen bir gerçekti. Rahat oynuyor, pozisyon buluyordu. Mertens'in ceza alanı içinden bir topu üsten auta atması vardı ki, inanılmazdı. Dubois'in karşı karşıya pozisyonda çektiği şutta Viviano yine başarılıydı.

Galatasaray etkiliydi. Sürekli gol arıyordu. Bastırıyordu. Karagümrük ise zaman zaman çıkmak istiyordu, yapamıyordu. Uzaklardan kaleyi yokluyor, tutturamıyordu.

Okan Buruk, bu maçta da aldı Mertes'i dışarı. Dakika 75'ti, yerine Mata girdi. Herhalde "Biraz da Mata'yı izlesinler" demek istedi. Çünkü Mertens kötü değildi ki, çıkmasının başka nedeni olabilir mi?

Karagümrük 10 kişiydi ama mağluptu. Biraz çıkması gerekmiyor muydu? Yoksa çıkamıyor muydu? 80'de Jimy Durmaz'ın yerine 21 yaşındaki Nicolas girdi. Peşinden Galatasaray'da da Gomis ve Yunus.

Maç tek golle devam ediyordu. Galatasaray farkı neden artıramadı diye taraftarları hayıflanıyordu. Nedeni Viviano'ydu. Golü hatalı yedi ama ne pozisyonlar çıkardı. Hele Mata'nın vuruşunu çıkardı ki; golde o hatayı yapan aynı kaleci miydi? Şaşırmamak elde değildi. Ama Mata 85'te kaçırmadı. Sarı kırmızılı formayla ligdeki ilk golünü atarken bıçak sırtında yürüyen Okan Buruk'u da rahatlattı.

Galatasaray kazandı. Kazanmasına da, bu oyun yeter mi acaba sarı kırmızılı camiaya. Karagümrük 10 kişi kalmasaydı ne olacaktı? Karagümrüklü futbolcudan önce iki kez rakiplerinin ayağına basan Kerem kırmızı görseydi ne olacaktı? Ne olacaktı, ne olacaktı?

Bu soruların cevabını Okan Buruk düşünsün. "Kazandık, oh ne güzel" diye rahat uyumasın. Bu futbol 10 kişilik Karagümrük'e yetti ama sonraki haftalarda daha güçlü rakipler geleceğini unutmasın. Bir de hakem Bahattin Şimşek'le VAR'dakilere bir selam çaksın.