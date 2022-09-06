﻿ Şırnak’ta kamyon gölete uçtu şoför kayıp

İHA'nın haberine göre, Şırnak merkeze bağlı Cudi Dağı eteklerinde bulunan kömür ocaklarında sabah saat 07.00 civarlarında kömür çıkarma işlemi sırasında bir kamyon şoförü aracıyla birlikte gölete uçtu. Şoför kayboldu. Ekipler çalışma başlattı.

Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ekipleri, AFAD, Cizre Belediyesi dalgıçları, UMKE ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Cizre itfaiyesi su altı arama ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Batman ve Diyarbakır’dan da su altı arama ekiplerinin arama çalışmalarına katılmak için yola çıktığı belirtildi.