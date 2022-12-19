Röportajı yapan şaka yapıyor sandı. Kaç yılında yaşadığını bilmeyen adam

Vatandaşlara gündeme dair sorular yöneltene Ağaçkakantv kanalında yayınlanan röportajda bahçıvan olduğunu söyleyen kişi 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olması gerektiği şeklindeki soruya, hangi yılda olduklarını bilmediğini söyleyerek röportajı yapan kişiyi şaşırttı.

Cep telefonu ve herhangi bir elektronik cihazı olmadığını, evinde saati bile bulunmadığını söyleyen vatandaş 2023 yılında evlenmeyi planladığını söylerken hangi yılda olduğunu bilmemesi dikkat çekti.