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Bombalar peş peşe patladı. 12 kişi öldü

Somali'de bomba yüklü araçlarla düzenlenen 3 ayrı intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 07:04
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Somali'de bombalar peş peşe patladı. 12 kişi öldü

Bombalar peş peşe patladı. 12 kişi öldü
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Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Somali'de saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları gerçekleşti.

Hiran Valisi Ali Jayte Osman, Somali'nin Hiran bölgesinde yerel yönetim merkezini hedef alan 3 ayrı saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Osman, bombalı araçlarla düzenlenen saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

VALİ YARDIMCISI DA SALDIRIDA ÖLDÜ

Saldırıda öldürülenler arasında Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı ile Hiran'ın maliyeden sorumlu Vali Yardımcısı'nın da bulunduğunu açıklayan Osman, saldırıların bomba yüklü araçlarla düzenlendiğini kaydetti.

Patlamalar sonrası yoğun silah seslerinin duyulduğu vurgulandı. Saldırıların, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkati çekti.

 

 

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