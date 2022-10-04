﻿ Bombalar peş peşe patladı. 12 kişi öldü

Milli Gazete'de yer alan bilgilere göre, Somali'de saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları gerçekleşti.
Hiran Valisi Ali Jayte Osman, Somali'nin Hiran bölgesinde yerel yönetim merkezini hedef alan 3 ayrı saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Osman, bombalı araçlarla düzenlenen saldırılarda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
VALİ YARDIMCISI DA SALDIRIDA ÖLDÜ
Saldırıda öldürülenler arasında Hirşabelle eyaleti Sağlık Bakanı ile Hiran'ın maliyeden sorumlu Vali Yardımcısı'nın da bulunduğunu açıklayan Osman, saldırıların bomba yüklü araçlarla düzenlendiğini kaydetti.
Patlamalar sonrası yoğun silah seslerinin duyulduğu vurgulandı. Saldırıların, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen operasyonlar sonrası gelmesi dikkati çekti.
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