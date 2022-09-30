Saadet Partisi kongre kararı aldı

Milli Gazete'nin haberine göre, Saadet Partisi 8. Olağan Büyük Kongresi için karar aldı. Kongre, 30 Ekim 2022 Pazar günü Ankara'da yapılacak. Kongrenin yeri ve saatiyle ilgili detaylar ilerleyen günlerde netleşecek...

Saadet Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan açıklama şöyle:

Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır.

81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, “Seçimlere ve İktidara Hazırlık” çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır.

8.Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz.