Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Stadı böcekler bastı, maç ertelendi

Moritanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, büyük böcek sürülerinin dün akşam stadyumda görülmesi üzerine oyuncuların, görevlilerin ve seyircilerin güvenliği için müsabakaya 0-0'ken 25. dakikada ara verildiği belirtildi.
Ligin üçüncü hafta karşılaşması bu sabah kaldığı yerden devam etti. Maçı El Cemarik 4-0 galip tamamladı.
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