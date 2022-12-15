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  • Süleyman Soylu İmamoğlu'nu hedef alarak konuşmuştu. İyi Partili Özkan'dan Soylu’ya cevap ‘Bu konularda bana DM den yaza

Süleyman Soylu İmamoğlu'nu hedef alarak konuşmuştu. İyi Partili Özkan'dan Soylu’ya cevap ‘Bu konularda bana DM den yazabilirsiniz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) İyi Partili Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, bir yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 'çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı' yorumunu yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 23:29
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Süleyman Soylu İmamoğlu'nu hedef alarak konuşmuştu. İyi Partili Özkan'dan Soylu’ya cevap ‘Bu konularda bana DM den yazabilirsiniz’

Süleyman Soylu İmamoğlu'nu hedef alarak konuşmuştu. İyi Partili Özkan'dan Soylu’ya cevap ‘Bu konularda bana DM den yazabilirsiniz’
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İçişleri Bakanı Soylu, "16. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı İmamoğlu hakkında verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "Burada kesinleşmemiş, daha henüz adımları olan bir yargı kararı var. Bir önceki mahkeme safhasında da bugün yapılanlar da tam anlamıyla Anayasa'nın 138. maddesine aykırıdır. Yargının bundan sonraki süreçlerini ve Anayasa ile teminat altına alınan yargının kendi ilkelerine göre karar verme anlayışını etkilemeye çalışmaktır." diyen Soylu, sözlerini İBB'yi ve İmamoğlu'nu hedef alarak şöyle sürdürdü:

"Çöpünü toplamaktan aciz bir belediye başkanı, İETT otobüslerini çalıştırmaktan aciz bir belediye başkanı, belki de tarihin İstanbul'daki en aciz belediye başkanı. Bütün bu yapamadıklarını 'Acaba hukukun verdiği karar üzerinden örtüp başka bir adım atabilir miyim?' Siyasette her şey halkın önünde olur ve halk her şeyi görür."

"Çöpleri ilçe belediyeleri toplar"

Bakan Soylu'nun sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren İBB'nin İyi Partili Grup Başkanvekili Özkan, Soylu'ya çöplerin büyükşehir belediyesi tarafından değil ilçe belediyeleri tarafından toplandığını hatırlattı. 

Soylu'nun sözlerini sosyal medya hesabından alıntılayan İyi Partili Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi. 

"Sn. Bakan Büyükşehir Belediyeleri Çöp toplamaz. Çöpleri ilçe Belediyeleri toplar. Belediye işleri konusunda Öğrenmek istediğiniz konularda bana DM den yazabilirsiniz"

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Mert
15.12.2022 23:39
Soylu bildiginden konusmuyor , patlayacak az kaldi korkudan saldiriyor seni cok iyi anliyoruz sou uyuyamiyorsun ??? Cok iyi biliyoruz  
 
Vatandaş
15.12.2022 23:36
Çok konuşan çok hata yapar...  
 
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