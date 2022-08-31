31 Ağustos 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Seda Aktuğ denizin içinden bikinili fotoğraf paylaştı. Takipçileri beğeni butonunu çökertti

Seda Aktuğ denizin içinden bikinili fotoğraf paylaştı. Takipçileri beğeni butonunu çökertti

Survivor, Var mısın Yok musun gibi yarışmalara katılan Seda Aktuğlu, son zamanlarda değişimiyle gündem olmuştu. Son haliyle şaşırtan Seda Aktuğlu, şimdilerde Instagram pozlarıyla ön planda yer alıyor.

Galeri Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:28
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 10:59
Takip Et
1/29

2/29

Seda Aktuğlu, Survivor ve Var mısın Yok musun yarışmalarında sempatik tavırlarıyla seyircilerin aklına kazındı.

3/29

Son zamanlarda son haliyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı sık kullanan Aktuğlu, tatil pozlarıyla gündemde yer alıyor.

4/29

Seda Aktuğlu tatilden keyifli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

5/29

Geçtiğimiz gün siyah bikinisiyle poz veren Aktuğlu bu poza bir Seda Aktuğlu Survivor'a 2010 ve 2015 sezonlarında yer aldı.yenisini daha ekledi.

6/29

Denizin içinden verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

7/29

Seda Aktuğlu Survivor'a 2010 ve 2015 sezonlarında yer aldı.

8/29

İşte Seda Aktuğlu'nun o pozları...

9/29

10/29

11/29

12/29

13/29

14/29

15/29

16/29

17/29

18/29

19/29

20/29

21/29

22/29

23/29

24/29

25/29

26/29

27/29

28/29

29/29

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
1
﻿Rize'de Laz Ralli'de tahta arabalarla kıyasıya yarıştılar
﻿Edirne'de indirim izdihamı
2
﻿Edirne'de indirim izdihamı
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
3
﻿İki yıl önce bulunan altın bir daha buldular. Seçim yaklaşırken ''müjdeyi'' AKP'li vekil duyurdu
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
4
﻿Yılmaz Özdil'den İsmail Kahraman'a tepki: 9 Eylül olmasaydı Pontus vatandaşı olacaktın buna mı üzülüyorsun
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
5
﻿Mevlüt Erdinç flaş kararını açıkladı
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
6
﻿Barış Yarkadaş ortaya çıkardı. Sedat Peker’in ardından konuşmuştu. CİMER’e başvurdum diyen Mine Tozlu Sineren bakın ne yapmış
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
7
﻿Kavurucu sıcaklara kanmayın çok kuvvetli geliyor
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Fenerbahçe'nin hiçbir yerde konuşulmayan pozisyonunu Fırat Aydınus açıkladı
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Uzmanından hayat kurtaran uyarı. Evde hazırlanan domates konservesinde ölümcül tehlike
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿Irak'ın kuzeyinde operasyon: PKK'nın eğitim sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
﻿MHK canlı yayında hakem kararlarını masaya yatırdı. İşte o anlar
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Seda Aktuğ denizin içinden bikinili fotoğraf paylaştı. Takipçileri beğeni butonunu çökertti
﻿Seda Aktuğ denizin içinden bikinili fotoğraf paylaştı. Takipçileri beğeni butonunu çökertti
﻿Seda Aktuğ denizin içinden bikinili fotoğraf paylaştı. Takipçileri beğeni butonunu çökertti
﻿Cem Yılmaz ve arkadaşları İskoçya'da etek giydiler. Sosyal medyayı yıktılar
﻿Cem Yılmaz ve arkadaşları İskoçya'da etek giydiler. Sosyal medyayı yıktılar
﻿Cem Yılmaz ve arkadaşları İskoçya'da etek giydiler. Sosyal medyayı yıktılar
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿YouTube'da en çok izlenen isim açıklandı. Bakın zirvede kim var
﻿Emily Ratajkowski ve Brad Pitt arasında aşk iddiası. Hollywood merakla bu ilişkiyi bekliyor
﻿Emily Ratajkowski ve Brad Pitt arasında aşk iddiası. Hollywood merakla bu ilişkiyi bekliyor
﻿Emily Ratajkowski ve Brad Pitt arasında aşk iddiası. Hollywood merakla bu ilişkiyi bekliyor
﻿Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
﻿Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
﻿Ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
﻿Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi
﻿Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi
﻿Şarkıcı Ece Seçkin İbiza adasından bikinili paylaşım yaptı Takipçisinin yorumuna sert tepki gösterdi
﻿Şeyma Subaşı ''Allah'a inanmayı seçiyorum''. Sosyal medyada günah çıkarttı
﻿Şeyma Subaşı ''Allah'a inanmayı seçiyorum''. Sosyal medyada günah çıkarttı
﻿Şeyma Subaşı ''Allah'a inanmayı seçiyorum''. Sosyal medyada günah çıkarttı
﻿Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
﻿Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
﻿Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Bursa sele kapıldı. Cami minareleri yıkıldı. Sele kapılan köpek kurtarıldı
﻿Bursa sele kapıldı. Cami minareleri yıkıldı. Sele kapılan köpek kurtarıldı
﻿Bursa sele kapıldı. Cami minareleri yıkıldı. Sele kapılan köpek kurtarıldı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.