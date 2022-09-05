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Jüpiter'e kaç Dünya sığar? Ağzınız açık kalacak. Tam 1300 dünya 1 Jüpiter ediyor

Güneş sisteminde en parlak 4. gezegen olan Jüpiter ihtişamıyla insanoğlunu büyülemeye devam ediyor. İçerisine 1320 tane dünya sığdırılabilecek bir kapasiteye sahip olan Jüpiter'in Dünya'dan 11 kat daha büyük olduğu belirtildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:00
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:21
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Tam 1300 dünya 1 Jüpiter ediyor. Jüpiter'e kaç Dünya sığar? Ağzınız açık kalacak. Tam 1300 dünya 1 Jüpiter ediyor

Jüpiter'e kaç Dünya sığar? Ağzınız açık kalacak. Tam 1300 dünya 1 Jüpiter ediyor
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Jüpiter gezegeni, güneş sisteminde 5. Sırada yer alır. Dev bir gaz kütlesi olan bu gezegen güneş sisteminde de yer alan en büyük gezegendir. Aynı zamanda en fazla uyduya da sahip olan bu gezegenin keşfi ise 1610 yılında Galileo Galilei tarafından yapılmıştır. Bu zamana kadar 8 uzay aracının keşif için indiği gezegen hakkında hala araştırmalar yapılmaktadır. Atmosferinde yer alan sülfer ve fosfor ile yüzeyinde farklı renkler olan Jüpiter gezegeni hakkında merak edilenlerin detayları ise yazımızda.

Jüpiter Dünya'dan kaç kat büyük?

Güneş sisteminde yer alan en büyük gezegen olarak bilinen Jüpiter'in dünyadan büyüklüğü de merak konusudur. Jüpiter gezegeni hakkında 7 ve 8. Yüzyıla dayanan yazılı kaynaklar bulunur. Anca bu gezegenin dairesel bir görünümde olduğunu keşfeden ilk kişi ise Galileo Gelilei'dir. Jüpiter gezegeninin yarı çap ölçüsü 69. 911 kilometredir. Jüpiter gezegeninin Dünya'ya göre büyüklüğü ise 11 kat daha geniştir. Dünya'dan çıplak gözle de görülebilen bu gezegen güneş sistemindeki en parlak 4. gezegendir. Güneş, Ay ve Venüs gezegeninden sonra en fazla parlaklığa sahip olan gezegen olarak bilinir. Jüpiter gezegeninin Güneş'e olan mesafesi ise 778 milyon km olarak bilinmektedir. Bu gezegen güneşten aldığından çok daha fazla enerjisi etrafına yayar.

Güneş jüpiter'in kaç katı?

Güneş sisteminde yer alan gezegenlerin büyüklükleri ve kütleleri farklıdır. Güneş sisteminde 9 gezegen bulunur. Bunların en büyüğü ise Jüpiter olarak bilinir. Yarı çap ölçüsü 69.911 km olan ve dünyaya göre 11 kat büyük olan bu gezegen diğer gezegenler ile de karşılaştırılmaktadır. Merak edilen konulardan biri de Güneşin Jüpiter'dan kaç kat daha büyük olduğudur. Güneş'in kütlesinin Jüpiter'e göre 1048 olduğu bilinmektedir. Dünyanın kütlesinin ise 332.946 katıdır.

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