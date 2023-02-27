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  • Makamında Beşiktaş forması giydi Süleyman Soylu'ya rest çekti, hodri meydan dedi. Tanju Özcan'dan olay paylaşım

Makamında Beşiktaş forması giydi Süleyman Soylu'ya rest çekti, hodri meydan dedi. Tanju Özcan'dan olay paylaşım

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Süleyman Soylu'nun Beşiktaş ve Fenerbahçe taraftarlarına yönelik sözleri sonrası bir video paylaşarak tepki gösterdi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 22:40
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Tanju Özcan'dan olay paylaşım. Makamında Beşiktaş forması giydi Süleyman Soylu'ya rest çekti, hodri meydan dedi

Makamında Beşiktaş forması giydi Süleyman Soylu'ya rest çekti, hodri meydan dedi. Tanju Özcan'dan olay paylaşım
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Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarının yapmış olduğu 'Hükümet istifa' tezahüratlarının yankıları sürüyor.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Beşiktaş forması giyerek kamera karşısında geçen Özcan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslendi.

İşte Tanju Özcan'ın açıklamaları;

“Sayın Soylu, hiç kimse büyük Beşiktaş taraftarını tehdit edemez. Burada asıl sormanız gereken soru binlerce Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftar neden hükümeti istifaya davet ediyor.

“Burada özeleştiri yapmak yerine taraftarı tehdit etmeyi bir maharet sanıyorsunuz. Bu vatansever taraftar sizin tehditlerinize boyun eğmez. Ben de bir Beşiktaş taraftarı olarak sizin tehditlerinize asla boyun eğmeyeceğim. Hodrimeydansa hodrimeydan."

NE OLMUŞTU?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşmasında şu ifadelere yer vermişti;

"Deprem sonrasında siz bunları yaparken başkaları da siyaset inşa etmeye çalışıyor. 'Ha buradan acaba bir karmaşıklık oluşturabilir miyim' diyenler olabilir.

Yani burada bizim bu deprem meselesine gömüldüğümüzü zannedenler güvenlik meselesinde kalkanlarımızı kaldırmayacağımızı zannetmesinler. Üç beş tane bu tip meselenin koordinasyonu ve mühendisliğine soyunan adamları da Türkiye'nin geleceğiyle ilgili karartma hakkı verilmez.

Hiç merak etmeyin. Mesaimizi bölmesinler. Biz mesaimizi de böleriz. Mesaimizi bölerlerse bu milletin karşı karşıya kaldığı süreçte bu millete haksızlık ederler. Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan. Türkiye'nin güvenliğiyle ilgili hiç kimse bilek güreşine girmesin. Tavsiyem odur. Marjinal bir kafayla, marjinal bir zekayla bu milletin karşı karşıya kaldığı bu süreci zehirlemeye çalışmasınlar.

Mesaimizi bölmek isterlerse rahat böleriz, hodri meydan.”

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