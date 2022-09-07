7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Dilan Çiçek Deniz dantelli iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı

Dilan Çiçek Deniz dantelli iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı

Başrolünü Serkay Tütüncü ile paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisiyle ekran karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, Venedik tatilinden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun dantelli iç kıyafeti ile paylaştığı pozu olay oldu.

Galeri Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:09
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:39
Takip Et
1/34

2/34

Kırmızı mini elbisesiyle Venedik Film Festivali'ne katılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Venedik tatiline tam gaz devam ediyor.

3/34

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yayın hayatına yeni başlayan Kusursuz Kiracı dizisiyle ekranlara döndü.

4/34

Serkay Tütüncü ile başrolü paylaşan Dilan Çiçek Deniz'in uyumu izleyicilerden tam not aldı.

5/34

Dilan Çiçek Deniz, Venedik Film Festivali'ne katıldı.

6/34

Güzel oyuncu, iddialı kırmızı minisiyle tüm ilgiyi üzerine çekti.

7/34

Festivalden sonra Venedik'in tadını çıkaran ünlü güzel, gezmelere doyamadı.

8/34

Paylaşımlarıyla kendine hayran bırakan Deniz'in son paylaşımı takipçilerini mest etti.

9/34

Ancak Deniz'in son fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü.

10/34

Dantelli sütyenle kameralara poz veren Dilan Çiçek'in tarzı beğenilmedi.

11/34

Deniz'in giydiği kumaş pantalon 'dede pantolonu'na benzetildi.

12/34

Fiziğiyle kendine hayran bırakan güzel oyuncuya takipçileri, "Bu sefer olmamış" yorumlarında bulundu.

13/34

İşte Dilan Çiçek Deniz'in o pozları...

14/34

15/34

16/34

17/34

18/34

19/34

20/34

21/34

22/34

23/34

24/34

25/34

26/34

27/34

28/34

29/34

30/34

31/34

32/34

33/34

34/34

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
3
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
4
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
5
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
7
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿'Kırsal kalkınma destekleri'nde yatırım süresi 4 ay uzatıldı
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Chelsea Thomas Tuchel'i kovdu! Fatura Alman teknik adama kesildi
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Dionysos’a adanan eserler İzmir Arkeoloji Müzesinde
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
﻿Doldur boşalt yapan polis meslektaşını vurdu
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿“Evladım gibi seviyorum” dedi. 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif ettiler yine de vermedi
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Rusya Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
﻿Dilan Çiçek Deniz dantelli iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
﻿Dilan Çiçek Deniz dantelli iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
﻿Dilan Çiçek Deniz dantelli iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿AKP ve MHP'de alarm zillerini çaldıran anket
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Vizesiz ve kimlikle gidilen ülkelerin listesi güncellendi. Listeye iki yer daha eklendi
﻿Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
﻿Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
﻿Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım el ele görüntülendi
﻿Dilan Çıtak'ın giydiği transparan pantolon olay oldu. İbrahim Tatlıses'in kızına yorum yağdı
﻿Dilan Çıtak'ın giydiği transparan pantolon olay oldu. İbrahim Tatlıses'in kızına yorum yağdı
﻿Dilan Çıtak'ın giydiği transparan pantolon olay oldu. İbrahim Tatlıses'in kızına yorum yağdı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿ Uykusuz'dan çok konuşulacak Diyanet kapağı
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
﻿Fas uyruklu yolcunun midesinden 100 kapsül macun esrar çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.