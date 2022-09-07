Dilan Çiçek Deniz garip iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
Dilan Çiçek Deniz garip iç kıyafeti ile Venedik sokaklarındaydı. Tarzıyla büyük beğeni topladı
Başrolünü Serkay Tütüncü ile paylaştığı Kusursuz Kiracı dizisiyle ekran karşısına çıkan Dilan Çiçek Deniz, Venedik tatilinden kareleri paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncunun dantelli iç kıyafeti ile paylaştığı pozu olay oldu.
Galeri Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 11:09 Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:14