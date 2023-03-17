Turhan Çömez'den seçim sandığı için büyük iddia: Türk vatandaşı yapılan yüzbinlerin oyları bu sandıklardan mı gelecek

14 Mayıs'ta milyonlarca seçmen gerek cumhurbaşkanı gerek ise milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

Seçime günler kalan YSK, 15 yeni ülkede sandık kurulmasına karar verdi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy kullanacağı ülkelerin tespit edildiğini dile getiren YSK Başkanı Ahmet Yener durumu, "75 ülke ve 156 temsilcilikte vatandaşlarımızın oy kullanabileceği tespit edilmiş olup, 2018 yılında yapılan seçimlere ilaveten bu yıl yapılacak seçimlerde 15 yeni ülkede daha sandık kurulması gerektiği tespit edilmiştir" sözleriyle duyurdu.

SANDIK KURULACAK ÜLKELER

Sandık kurulacak yeni ülkeler ise şöyle: Afganistan, Belarus, Brezilya, Estonya, Fas, Kanada, Kore Cumhuriyeti, Libya, Litvanya, Malezya, Nijerya, Pakistan, Portekiz, Slovakya ve Tanzanya.

Vatandaşlar sandıklarda şaibe olabileceği endişesiyle isyanda.

İYİ Partili Turhan Çömez'in konuyla ilgili "Türk vatandaşı yapılmış yüzbinlerce kişinin oyları yoksa bu sandıklardan mı gelecek?" dikkat çekti.

"TÜRK VATANDAŞI YAPILMIŞ YÜZBİNLERCE OY BU SANDIKLARDAN MI ÇIKACAK?"

İşte Turhan Çömez'in beğeni ve yorum yağan paylaşımı;

"YSK, 15 yeni ülkede sandık kurulmasına karar vermiş.

Türk vatandaşı yapılmış yüzbinlerce kişinin oyları yoksa bu sandıklardan mı gelecek?

Bu ülkelerdeki seçmen listeleri seçimden önce tüm detayları ile paylaşılmalı." notunu düştü.