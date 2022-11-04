﻿Duayen denizci Sadun Boro 94. doğum gününde anıldı

Türk Bayrağı’nı 10 metrelik Kısmet yelkenlisi ile okyanuslarda dalgalandıran Boro’nun anısına düzenlenen etkinlikte 4’üncü kitabı “Bir Hayalin Peşinde - 1952'de Bir Atlantik Serüveni” de tanıtıldı.

Yelkenlisi Kısmet ve eşi Oda Boro ile birlikte 1965-1968 yılları arasında dünya seyahati yaparak amatör denizciliği dünya denizlerine açan Sadun Boro, yazdığı kitaplarla mavi sulara sevgi ve merak uyandırmaya devam ediyor.

Denizciliği ve tavizsiz bir çevreci olarak Türkiye’nin “mavi yeşil cennet” köşelerini koruması ile bilinen Boro, 1 Kasım 1928 yılında dünyaya geldi. 5 Haziran 2015’te 87 yaşında hayatını kaybeden Boro için 94’üncü doğum gününde Rahmi M. Koç Müzesi’nde bir anma etkinliği düzenlendi.

Denizcilik dünyasından pek çok ismin bir araya geldiği etkinliğin açılış konuşmasını emekli Tümamiral Cem Gürdeniz yaptı. Kızı Kısmet Deniz Polat, babasının gelecek nesillere hatıralarını aktardığı kitapların sunumunu Boro’nun torunu Suyla Polat’ın gitar konseri eşliğinde gerçekleştirdi. Daha sonra Dr. Ümit Hamlacıbaşı tarafından “Sadun Boro Kitaplarının Antropolojik Önemi” konulu konferans düzenlendi.

Davetliler, Rahmi M. Koç Müzesi’nde sergilenen Kısmet yelkenlisinin önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra müzedeki Kısmet galerisini gezdi.

Anma töreninde Boro’nun “Bir Hayalin Peşinde – 1952’de Bir Atlantik Serüveni”, “Pupa Yelken”, “Fora Yelken”, “Kısmet’in Dümen Suyunda” kitaplarının Epona Yayınevi tarafından yeni basımları ve hazırlık aşamasındaki son kitabı “Vira Demir” tanıtıldı.

Rahmi M. Koç Müzesi hakkında:

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ulaşım, endüstri ve iletişim tarihindeki gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi müzesidir. 14 binin üzerinde objeden oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğlenceyi bir arada sunabilen tek adres olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V. Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Tersanesi olmak üzere iki tarihi bina ile halihazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik açık alana sahiptir. Müze, salı-cuma 09.30 – 17.00, cumartesi-pazar 10.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.