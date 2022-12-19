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Seçim öncesi Gabar'da petrol buldular. Türkiye'nin kaç günlük petrol ihtiyacını karşılayacak

Şırnak'ta 150 milyon varillik petrol rezervi keşfi yapılan Gabar Dağı'ndan günde yaklaşık 5 bin varil petrol çıkarılıyor. Şehit Astsubay"Esma Çevik"'in adının verildiği petrol sahasından gelecek yıl 100 bin varil üretilmesi planıyor. Türkiye'nin günlük 990 bin varil petrol harcadığı düşünülürse, kuyudaki petrol Türkiyenin 150 günlük petrolünü karşılayacak.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 13:25
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Türkiye'nin kaç günlük petrol ihtiyacını karşılayacak. Seçim öncesi Gabar'da petrol buldular

Seçim öncesi Gabar'da petrol buldular. Türkiye'nin kaç günlük petrol ihtiyacını karşılayacak
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Gabar Dağı'nda yer altı kaynaklarının son bir yıl içerisinde yoğun petrol arama ve sondaj çalışması yürütüldü. Gabar Dağı'nda 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip sahanın  2022'de karada yapılan en büyük 10 keşiften biri olduğu ileri sürülüyor. Bu sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu açıklamasının ardından bölgede çalışmalar aralıksız sürüyor.

GELECEK SENEKİ HEDEF 100 BİN VARİL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin 5 yıl önce yaklaşık 40 bin varil olan günlük üretimi bugün 65 bin varile çıkarken, özel sektörle birlikte bu 80 bin varil oldu.
Yıl sonunda 30 yılın en yüksek yurt içi üretimine ulaşılması amaçlanıyor.
Enerji Bakanlığının onayı ile yılın başında 95'i arama, 55'i üretim olmak üzere 150 kuyuda sondaj çalışması için program belirlendi.
Bölgede yapılan çalışmalar sonucu 150 milyon varillik net petrol rezervine sahip yeni bir saha keşfedildi. Keşfedilen sahadaki rezerv değerinin yaklaşık 12 milyar dolar olduğu belirlendi.


İdil ilçesinde 2019'da PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcıya müdahale sırasında meydana gelen patlamada şehit olan astsubay Esma Çevik'in isminin verildiği üretim sahasında 4 kuyuda günlük 5 bin varillik üretim yapılıyor.

"Esma Çevik" sahası dünyada 2022 yılında yapılan karadaki en büyük 10 keşif arasında yer alırken, keşfedilen petrolün 36 gravite değerinde olduğu belirlendi.
Bu sahada üretilen petrolün kalitesi ülkede üretilen diğer petrollerin kalitesinin de üzerinde olduğu tespit edildi.
TPAO Operasyon Mühendisi Övünç Cemalettin Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehit Esma Çevik 10-11 kuyularında sondaj faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, 4 kuyuda üretimin sürdüğünü, günlük üretimin günde yaklaşık 5 bin varil olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE GÜNDE KAÇ BİN VARİL PETROL HARCIYOR

1 varil petrolün Kilogram ağırlığı 120 kg ediyor. Bulunan petrolün değeri yaklaşık 12 milyar dolar. Peki Türkiye'nin günlük kaç bin varil petrole ihtiyacı var ve ne kadar üretiyor. İşte yanıtı. Türkiye'nin günlük tüketimi 990 bin varil kadar. 150 milyon varil ise Türkiye'nin 150 günlük petrol ihtiyacını karşılıyor. Türkiye günde ne kadar petrol üretiyor sorusunun cevabı ise 65 bin varil

 

 

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TÜM YORUMLAR (12)
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