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Üniversitede Saba Tümer izdihamı. Ünlü sunucuyu izlemek için binlerce genç sıraya girdi

“Kafayı değiştir” projesinin ilk gösterimini dun Ege Üniversitesinde yapan Saba Tümer izdiham yaşanmasına neden oldu.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 08:25
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Ünlü sunucu Saba Tümer izlemek için binlerce genç sıraya girdi

Üniversitede Saba Tümer izdihamı. Ünlü sunucuyu izlemek için binlerce genç sıraya girdi
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Kahkahalarıyla ünlü sunucu Saba Tümer yeni projesi 'Kafayı değiştir'iin ilk gösterimini Ege Üniversitesinde yaptı.

Ünlü sunucunun gösterimini izlemek izleyen binlerce üniversiteli genç, gösterinin yapıldığı salona girebilmek için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

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Ünlü sunucu 'Kafayı değiştir' projesi içinde ,Annesinin vefatıyla, kendi ayakları üzerinde durabilmek için, kariyerine nasıl sarıldığını, başarı ve başarısızlıklarını, basına gelen Bizans oyunlarını, mobingleri ,işsiz kaldığı dönemleri ama  tüm bunları yaşarken, hayattan ne olursa olsun keyif almanın ne kadar önemli olduğunu eğlenceli şovuyla gençlere anlattı.

Programın bitiminden sonra konuşan SabaTümer “Kafayı değiştirmeye çok ihtiyacımız olduğunu biliyordum ama ne yalan söyleyeyim bu kadar ilgi olacağını ben bile tahmin etmemistim.700 kişilik salonda 1300 kişiydik 1 saat boyunca ayakta beni dinlediler. Bir o kadar kişi de yer olmadığı için içeri giremedi. Onlar için tekrar geleceğimin sözünü verdim. Uzun zamandır emek verdiğim projenin ilk günden böyle bir ilgi görmesi kelimelere dökemediğim inanılmaz bir mutluluk. Sizin aracılığınızla tüm gençlere ve onlarla buluşmamı sağlayan Altın Yıldız Classic’e çok teşekkür ederim” dedi.

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