Yumurtanın kolisi olmuş 70 lira best zamlar yolda. Yeni yılın hit şarkısı yayınlandı

Art arda gelen zamlar sosyal medyanın gündemine oturdu. Bir sosyal medya kullanıcısı 'Yılbaşı Özel Yumurta 2' isimli şarkı yaptı. Yapılan şarkı dinleyenleri hem güldürdü hem de düşündürdü.
Sosyal medyada şarkıları coverlayarak gelen zamları eleştiren fenomenlerin son videosu gündem oldu. Paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.
Yellowossi ve Oğuzhan Özel adlı kullanıcının “Yumurta2 (Yılbaşı Özel) 2023'ün hepimize hayırlı olması dileğiyle, mutlu yıllar” başlıklı videosu izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü.
Video da yumurtaya gelen zamlar eleştirilirken, gelecek zamların da işaret edilmesi dikkat çekti.
"ÖNÜMÜZDE YENİ YIL VAR BEST ZAMLAR YOLDA"
Kaçak içkilerden yeni yıl zamlarına, göbekli Nobel Baba'ya kadar pek çok farklı konuyu şarkılarına taşıyan ikilinin 'Yılbaşı Özel Yumurta 2' adını verdiği çalışmalarının sözleri şöyle:
Durum aynı bulamadık yumurta
Şimdi olmuş kolisi 70 lira
Önümüzde yeni yıl var best zamlar yolda
Yılbaşında 10dan geriye sayan da var . Asıl sayım ondan sonra bak cepte ne var
Piyangoya bel bağlayıp umut eden de var. Tombalada çinkon bile yok var sende nazar
Noel baba bacamız dar sende de göbek var. Gel bizle yaşa aç kal zayıfla
Tekelden al kaçak alma sönmesin ışıklar. Kör olursun affetmez bizdeki hırsızlar
Bizdeki hırsızlar
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