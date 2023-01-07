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  • Ahmet Çelik: Yeniçağ'ı saldırılarla susturamadılar kahpe pusularla bizi öldüremediler. Yeniçağ bu başlıkla çıktı

Ahmet Çelik: Yeniçağ'ı saldırılarla susturamadılar kahpe pusularla bizi öldüremediler. Yeniçağ bu başlıkla çıktı

Daha önce uğradığı saldırılarla katledilmek istenen İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik'in tweetlerini Yeniçağ, "Yeniçağ'ı saldırılarla susturamadılar kahpe pusularla bizi öldüremediler" başlığı ile birinci sayfadan gördü.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 11:41
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Yeniçağ'ı saldırılarla susturamadılar kahpe pusularla bizi öldüremediler

Ahmet Çelik: Yeniçağ'ı saldırılarla susturamadılar kahpe pusularla bizi öldüremediler. Yeniçağ bu başlıkla çıktı
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Ahmet Çelik, Sinan Ateş'in öldürülmesi talimatını veren merkezin, kendisinin de sayısız saldırıyla katletmek isteyen, Yeniçağ'a baskınlar düzenleyen merkezle aynı olduğunu vurgulayarak, "Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek Yeniçağ olarak yayın hayatına devam ediyoruz" dedi. 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi Kurucusu, İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Türkiye'yi sarsan eski Ülkü Ocakları'nın Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu:

Sinan Ateş'e pusu kurduran, çetelere katledilmesi için talimat veren irade ve merkez yeni ortaya çıkmış değildir.

Bu bozuk sicili kabarık merkez, Yeniçağ Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi olarak bana sayısız saldırı düzenleyip katletmek isteyen, yazarlarımız; İsrafil Kumbasar, Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Murat İde ve Orhan Uğuroğlu'nu hedef alan saldırıları organize edip gazetemiz önünde miting yapan, gazetemize baskınlar düzenleyen merkezdir.

Yeniçağ Gazetesi'ni saldırılarıyla susturamadılar, kahpe pusularıyla bizi öldüremediler. Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek yayın hayatına devam ediyoruz. Şer odağı haline gelen bu merkez artık gönüllerde tasfiye oldu. Nefret edilen iğrenç eylemleriyle fiili olarak da tasfiye olup yakın zamanda tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır.

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Kadir KUŞ....
7.01.2023 12:05
MHP sine ikinci kuruluşunda ETKİNLİK OLARAK en çok EMEĞİ geçen bir Ülkücü yüm...... Az kaldı neyin ne olduğunu Türk halkı öğrenecek... AHİR.... zamandayız... Sabır gerçek ÜLKÜCÜ ler.....  
 
Zafer
7.01.2023 12:00
Kimler tetikçi kimlerin katil olduğu belli değil İ ağrı dağı gibi hasan dağı gibi net ve görünür değilim bu pislikleri herkez görüyor ve biliyor artık  
 
Kadir KUŞ....
7.01.2023 12:00
MHP sine ikinci kuruluşunda ETKİNLİK OLARAK en çok EMEĞİ geçen bir Ülkücü yüm.... Yüce RABBİM bırakmadı.... Neyse O ortaya çıktı.. O... ne olduğunu.. Saklıyamıyacaklar... Enerjisi yetmez...  
 
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