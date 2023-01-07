Ahmet Çelik: Yeniçağ'ı saldırılarla susturamadılar kahpe pusularla bizi öldüremediler. Yeniçağ bu başlıkla çıktı

Ahmet Çelik, Sinan Ateş'in öldürülmesi talimatını veren merkezin, kendisinin de sayısız saldırıyla katletmek isteyen, Yeniçağ'a baskınlar düzenleyen merkezle aynı olduğunu vurgulayarak, "Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek Yeniçağ olarak yayın hayatına devam ediyoruz" dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Yeniçağ Gazetesi Kurucusu, İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik, Türkiye'yi sarsan eski Ülkü Ocakları'nın Genel Başkanı Sinan Ateş suikastına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu:

Sinan Ateş'e pusu kurduran, çetelere katledilmesi için talimat veren irade ve merkez yeni ortaya çıkmış değildir.

Bu bozuk sicili kabarık merkez, Yeniçağ Gazetesi kurucusu ve imtiyaz sahibi olarak bana sayısız saldırı düzenleyip katletmek isteyen, yazarlarımız; İsrafil Kumbasar, Yavuz Selim Demirağ, Sabahattin Önkibar, Ahmet Takan, Murat İde ve Orhan Uğuroğlu'nu hedef alan saldırıları organize edip gazetemiz önünde miting yapan, gazetemize baskınlar düzenleyen merkezdir.

Yeniçağ Gazetesi'ni saldırılarıyla susturamadılar, kahpe pusularıyla bizi öldüremediler. Onlar alçak saldırılarıyla her gün daha da alçaldıkça, biz her gün daha da güçlenerek yayın hayatına devam ediyoruz. Şer odağı haline gelen bu merkez artık gönüllerde tasfiye oldu. Nefret edilen iğrenç eylemleriyle fiili olarak da tasfiye olup yakın zamanda tarihin sayfalarında kara bir leke olarak yerlerini alacaktır.