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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Depremin boyutu uydudan görüntülendi. Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından bir çok şehrin uydudan çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Galeri Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 15:16
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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Türkiye 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşları kurtarmak için uluslararası ekipler de duruma müdahale ederken İngiliz haber ajansı Reuters’ın paylaştığı görüntüler bölgede durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Reuters haber ajansının uydu görüntüleme şirketi Maxar’dan aldığı görüntülerde yıkımın boyutu ortaya çıkıyor.

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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Uydudan çekilen fotoğraflarda Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Osmaniye’de son durum görülüyor.

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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Birçok binanın yıkıldığı şehirlerde stadyumlara çadırlar kurulduğu görülüyor.Paylaşılan fotoğraflarda trafikteki yoğunluk da dikkat çekiyor.

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Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde çekilen uydu görüntülerinde birçok binanın yıkıldığı görülürken, bazı bölgelerde yıkılan bina sayısının ayakta kalan binalardan çok olduğu gözler önüne seriliyor.

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