Depremin uydu görüntüleri ortaya çıktı. Yüreği yetmeyen bu fotoğraflara bakmasın

Türkiye 6 Şubat’ta arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
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Enkaz altında yardım bekleyen vatandaşları kurtarmak için uluslararası ekipler de duruma müdahale ederken İngiliz haber ajansı Reuters’ın paylaştığı görüntüler bölgede durumun boyutunu gözler önüne seriyor.
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Reuters haber ajansının uydu görüntüleme şirketi Maxar’dan aldığı görüntülerde yıkımın boyutu ortaya çıkıyor.
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Uydudan çekilen fotoğraflarda Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Gaziantep, Osmaniye’de son durum görülüyor.
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Birçok binanın yıkıldığı şehirlerde stadyumlara çadırlar kurulduğu görülüyor.Paylaşılan fotoğraflarda trafikteki yoğunluk da dikkat çekiyor.
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Osmaniye, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay illerinde çekilen uydu görüntülerinde birçok binanın yıkıldığı görülürken, bazı bölgelerde yıkılan bina sayısının ayakta kalan binalardan çok olduğu gözler önüne seriliyor.