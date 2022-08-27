Yusuf Yazıcı öyle bir gol attı ki, spiker ne diyeceğini şaşırdı

Fransa'da milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nin 4. haftasında Ajaccio ile deplasmanda karşılaştı.

Maçı Lille 3-1 kazanırken, ilk golü Yusuf Yazıcı attı.

17. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Yusuf Yazıcı, dönerek müthiş bir vole ile ağları havalandırdı. Maçı anlatan spiker coşkuyla pozisyonu anlatırken ne diyeceğini şaşırdı.

Lille'in diğer gollerini 43. dakikada Jonathan Bamba ve 67. dakikada Tiago Djalo attı.

Ev sahibi ekibin golü, 84. dakikada Cyrille Bayala'dan geldi.

Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı.