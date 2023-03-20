Yüzüncü yılında İzmir İktisat Kongresi -2

15 Şubat 1923'te açılaması planlanan kongre, kötü hava koşulları yüzünden bazı delegeler gelemeyince iki gün ertelendi. Kongre, 17 Şubat 1923 Cumartesi günü saat 10.30'da Gazi Mustafa Kemal başkanlığında açıldı. Salonda çiftçi tüccar, sanayici, amele temsilcileri olmak üzere 1135 delege vardı.

Aynı günlerde İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt bir gazetecinin sorusu üzerine kongrenin amacını şöyle açıklıyor:

"Harpten yorgun çıkan ekonomimiz oldu, halkımız oldu. Bu yüzden ekonomi ile ilgili kişileri dinlemek istiyoruz. Bakalım ihtiyaçları nelerdir? Ne istiyorlar? Hükümetten neler bekliyorlar? Biz de bunları öğrendikten sonra önerilerde bulunacağız. Onların tavsiye edecekleri çok şeyler vardır. Kongre ile beraber bir de sanayi sergisi açılacak ve burada memleketin sanayi ve tarım üretimi sergilenecektir. Sergiye katılım için gerekli yerlere duyurular yaptık. Burada özellikle halılar, kumaşlar, Anadolu'nun diğer üretimi tarım ürünleri sergilenecektir."

İktisat vekâletinin yayınladığı genelge il ve ilçelere ulaşınca delege seçimleri başladı.

Delegelerin seçimi tam demokratik usullere uygun biçimde yapıldı.

Her bölge meslekleri ile ilgili delegeleri seçmek için toplantılar düzenledi.

İstanbul'da bu toplantı ve seçimlerle ilgili 3 Şubat 1923 tarihli Tevhid-i Efkâr Gazetesi'nde şu haber yer aldı:

"Arabacı, hamal, kasap, saraç, sazende, mahrukatçı, cambaz, şoför, mavnacı, sandalcı, salcı, motorcu, kabzımal, inekçi, bakkal esnafı cemiyetlerinin delegeleri dün eski Kızılay binasında ikinci toplantılarını yaparak İzmir İktisat Kongresi'ne gönderilecek yedi kişiyi ve Kongrede ele alınacak ve savunulacak konuları belirlemişlerdir.

İstanbul Esnaf Cemiyetleri tarafından şu temsilciler seçilmiştir: Ramiz, Kılıçoğlu Ziya, Şevval, Hüsamettin, Celal Bey ve Hamallar Cemiyeti'nden Ahmet Ağa."

5 Şubat 1923 tarihli Tevhid-i Efkâr Gazetesi'nde şu haberi okuyoruz:

"İzmir İktisat Kongresi'ne katılmak üzere İstanbul ilinden seçilen delegeler dün il binasında toplanarak Kongrede savunacakları esaslar hakkında bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Delegeler Şubatın 9'unda hareket edeceklerdir."

İzmir'de de benzer toplantılar ve seçimler yapıldı. Yüksek Ticaret Okulu çalışanlarının yaptıkları toplantı haberini Hâkimiyet-i Millîye Gazetesi'nden okuyalım:

"Pazar günü Yüksek Ticaret Okulu'nda toplanan meclis üyeleri İzmir İktisat Kongresi'nde okulumuzu temsil edecek üyeleri belirlemiştir. Toplantıda, tüccardan Haşim, Müdür Muavini Hasan ve banka siyaseti öğretmenlerinden İsmail Hakkı Beyler delege olarak seçilmişlerdir."

İzmir'den seçilen kadın temsilcileri yine Hâkimiyet-i Millîye sayfalarından okuyoruz:

"İzmir'de çeşitli kurumlarda çalışan kadın amele tarafından kongreye Hayriye, Emine, Şefika, Münire ve Nigar hanımlar üye olarak seçilmişlerdir" (Hâkimiyet-i Milliye 16 Şubat 1923)

Diğer illerden seçilenlerden de bir kaç örnek verelim:

"Şarkikarahisar'dan Tüccar Sabuncuzâde İsmail ve Binbaşı Hamdi Beylerle Ali Sadık oğlu Molla Ahmet.

Ordu-Mesudiye kazasından Aliye oğlu Mahmut, Ali Çavuş oğlu Hami.

Malatya'dan tüccardan Hacı İbrahim oğlu Mehmet, çiftçilerden Hoca oğlu Hidayet ve Binbaşı oğlu Abdullah efendiler.

Zonguldak'tan madencilerden Bekir Sıtkı Bey, Maksut ve Ahmet, Ali oğlu Asli Efendi. Tüccar adına Müftü oğlu İbrahim Bey, amele adına ocak çavuşlarından Ahmet Çavuş ve sanatkârlar adına makinist Osman Nuri Efendi.

Bartın'dan çiftçi namına Beşe Mehmet oğlu Hasan, Fatma oğlu Mustafa Beyler. Şirket namına Mahmut Hoca oğlu Kadri, Düzce kazası adına şehrimizde bulunan kereste tüccarlarından ve Zonguldak kömür ocağı sahiplerinden Akçaşehirli (Akçakoca) Mehmet Arif Bey.

Buldan'dan Dr. Behçet Uz (Sonradan İzmir Belediye Başkanı ve Sağlık Bakanı.)"

Kongreye Havza'dan seçilen Zübeyir oğlu Nafiz Bey, Gülnihal Vapuru ile İstanbul'dan İzmir'e giderken basın mensuplarının "Kongreden ne bekliyorsunuz?" sorusuna şu cevabı veriyordu:

"Kongrede konuşulacak konuların en önemlisi köylü meselesidir. 600 yıldan beri kötü bir yönetimin kurbanı olan köylüyü kurtarmak bugünün en önemli sorunudur. Köylü için yapılacak işlere sağlıktan başlamak gerektiği kanaatindeyim. Sağlık soru nu hallolmadan yapılacak her iş başarısızlığa mahkûmdur. Bugün köylü, efsuncular, hoca kıyafetine girmiş üfürükçüler elinde kıv ranmaktadırlar. İstanbul'da 4 bin doktorun olduğu söylenmekte dir. Bunlar bir kanunla Anadolu'ya dağıtılmalıdır. (14 Şubat 1923 İleri Gazetesi.)

İzmir'deki hazırlıklar

İzmir'de Şubatın 15'inde toplanacak İktisat Kongresi'nin iki bin üyeden oluşacağı tahmin edilmekte idi. Kongrenin toplanma yeri Karataş'ta eski İttihat Terakki Okulu binası seçilmişti.

İktisat Kongresi için uzak ve yakın yerlerden seçilen delegeler İzmir'e gelmeye başladılar. Kongreye dönemin ulaşım zorluklarından dolayı 1135 delege katılabildi.

Belediye, İzmir'de toplanacak delegeler için yatacak yer hazırladığı gibi birçok kişinin de han ve evlerde misafir edilmelerini organize etti.

Kongre için İzmir Posta ve Telgraf Baş Müdürlüğü özel olarak bir posta ve telgraf şubesi açmış ve bir de merkeze telefon hattı çekmişti.

Kongre delegelerinin göğüslerine takılmak üzere "İzmir Birinci İktisat Kongresi Hatırası" yazılı rozetler hazırlanmış ve delegelere dağıtılmıştı.

Kongre binasında gereken düzen bitmişti. Yabancı fabrika ve kurumlar da ürünlerini burada sergileyeceklerdi.

Sergilenecek mallar için çeşitli pavyonlar açıldı.

Sergilenen yerli ürünlerin o günkü sanayimizin göstergesi olacağı düşüncesi ile listesini yazmakta yarar görüyorum.

Sergilenen ürünler

Ömer Muharrem sabunları,

Yerli kolonya,

Ferit kuvvet şurubu helva örnekleri, makarna,

Tıp pamuğu, çekirdeksiz üzüm helvası fanila örnekleri,

Üzüm, bal, şekerden üretilen tahin helvaları, seccade ve halılar,

Tütün, çam fıstığı, incir üzüm örnekleri, yün kuşak, halı örnekleri,

Yapağı, beyaz tiftik, sarı tiftik,

Feshane fabrikasının ürettiği kumaşlar Kütahya halı, seccade ve kilimleri,

Ayakkabı örnekleri Girit'ten gelen pulluk İpek kozası zeytinyağı, zeytin tanesi palamut ürünleri,

Mersin idadisi öğrencilerinin ürettiği üzüm, limon reçeli, lokum ve şekerlemeler,

Krom madeni örnekleri mobilya örnekleri

Kavun, kestane, incir, karpuz peynir, ip ve süpürge örnekleri,

Kiremit ve tuğla örnekleri, deri ürünler,

Köseletaşı, bina taşı ve taş kömürü örnekleri kök boya, kavun, pamuk çekirdeği,

Üzümden üretilen köfte, gömeç balı…

Kongreye çeşitli yerlerden ilginç telgraflar da gönderildi: Konya Ereğlisi'nden Hacı Derviş oğlu Mustafa imzalı

Kongre Başkanlığına gönderilen telgraf:

"Namınıza 100 lira Osmanlı Bankası vasıtası ile gönderilmiştir. Alıp bugünü bize gösteren, evladını ve çocuğunu terk ederek dini, vatanı kurtaran zabitan ve askerler ve evlatlarımızın ruhları için Kongre esnasında mevlit-i şerif okutturulsun.

(Perşembe günü öğleden sonra Kongre binası dâhilinde mevlidi şerif okutturulacaktır. Vakit Gazetesi - 21 Şubat 1923)"

Kongre açılıyor

İzmir İktisat Kongresi 15 Şubat 1923'te açılamadı. Kötü hava koşulları yüzünden bazı delegeler gelememişti. İki gün ertelendi.

Kongre, 17 Şubat 1923 Cumartesi günü saat 10.30'da Gazi Mustafa Kemal başkanlığında açıldı. Salonda çiftçi tüccar, sanayici, amele temsilcileri olmak üzere 1135 delege vardı.

Kongrede sağ taraf tüccarlara, sol taraf ameleye (işçiye), merkez çiftçilere, çiftçilerle amele arası da sanayi delegelerine ayrılmıştı.

Beş yüzü kadın olmak üzere üç binden fazla konuk mülkiye mensubu, asker, Azerbaycan ve Rus Sefirleri, İzmir'de bulunun yabancı elçilik mensupları da katıldı.

Kongre salonunun alt ve orta katları bine yakın erkek ve kadın konuklar ile hınca hınç dolu idi. Atatürk saat 10.20'de Kongre salonuna halkın çılgın alkışları arasında girdi ve hitabet kürsüsünün sol tarafında oturdu. Kırk kadar basın mensubu vardı. Atatürk beş dakika dinlendikten sonra yine halkın çılgın alkışları arasında kürsüye geldi. Saat tam 10.30'da Gazi Mustafa Kemal hazretleri kürsüye çıkarak konuşmasına başladı.

Gazi Mustafa Kemal Kürsüde

Atatürk, her cümlesi bir tarih dersi olan konuşmasında, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve ilkelerini, modern ve kalkınmış bir devlet olmak için yapılması gerekenleri anlattı. Bu tarihî konuşmanın tamamını sanırım pek çoğumuz okumamışızdır.

Her cümlesi tarihî bir belge ve bilgi dolu uzun konuşmasının tamamını Atatürk'ün Diktiği Ağaçlar kitabımın ekler bölümünde bulabilirsiniz.

Bir kaç cümlesi şöyle.

"Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferler ile taçlandırılmazsa elde edilen zaferler sürüp gidemez. Bu itibarla iktisat hayatımızın, iktisat egemenliğimizin sağlanması ve pekiştirilmesi gerekir. Tam bağımsızlığı sağlayabilmek için en kuvvetli temel iktisadiyattır.

...... Bu devamlı baskı altında devletin asil unsurları devlete verebilecek parayı güç buluyordu. Fakat padişahlar saray yaptırmak, hükümetler lüks yaşamı sürdürmek için paraya muhtaç idiler. Bunun için borçlanmaya başladılar.

Fakat borçlanma koşullarını o kadar fena yapıyorlardı ki bazılarını ödemek mümkün olmamaya başladı. Ve nihayet bir gün borç veren devletler Osmanlı Devleti'nin iflâsına karar verdiler ve Düyûn-ı Umûmiye (Borçlar İdaresi) belâsını başımıza çöktürdüler."

Atatürk'ün konuşmasından sonra İktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt konuştu:

"Aziz Türkiye'nin öz evlâtları, hoş geldiniz! Türkiye'nin ameleleri, sanatkârları, çiftçileri ve tüccarları, hoş geldiniz! Hür ve bağımsız güzel yurdun yorulmaz cesur emekçileri, hayatını dişle- riyle, tırnaklarıyla kazanan ve şimdi hürriyet ve istiklâl yolunda şehit düşen yavrularının nerelerde gömülüp kaldığını bilmeyen, bir kırık mezar taşı başında Fatiha okumak imkânı bile bulunma- yan çilekeş Türk hanımları hoş geldiniz! (Sürekli alkış ve hoş bulduk sesleri) Amele hanımlar hoş geldiniz! Gelecek sene sayınızın daha çok olmasını dilerim."

Devamında Mahmut Esat Bozkurt, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik yapısını, borçlanma ve yabancılara verilen ayrıcalıklarla içine düştüğü bunalımı anlattı.

Bu konuşmalardan sonra Atatürk kongreye bir başkan ve sanayi, ticaret, çiftçi ve işçi gruplarından birer kâtip seçilmesini önerdi.

Kongre başkanlığına Manisa Sanayi Delegesi Kazım Kara bekir Paşa seçildi. Gruplar için de şu isimler belirlendi:

ZİRAAT GRUBUNDAN: Kâni (Manisa). Lütfi Arif (Ak hisar ve Kırkağaç), Mollazâde Süleyman (Afyonkarahisar).

TİCARET GRUBUNDAN: Mahmut (Gediz), İbrahim Hakkı (Zonguldak ve Bartın), Hamit Şevket (Ödemiş).

SANAYİ GRUBUNDAN: Sezai (İzmir), Ahmet Şerif (İstanbul), Mahir Arif (İstanbul).

İŞÇİ GRUBUNDAN: Aka Gündüz (Kütahya), M. Şefik (Afyonkarahisar), Haydar Rüştü (Gümüşhane).

Atatürk grupların oluşturulmasını da izledikten sonra o akşam Ankara'ya döndü.

YARIN: Belirlenen ilkeler, ele alınan konular