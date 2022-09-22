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Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgesine havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 21:57
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Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı bölgesinde 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi
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MSB'nin açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerinin karşılıksız bırakılmadığı belirtildi.

Açıklamada "Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı bölgesindeki bir üs bölgemize havan tacizinde bulunan 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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