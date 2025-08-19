007 James Bond’un logosunun yaratıcısıydı! Usta sanatçı hayatını kaybetti

007 logosu ve unutulmaz posterlerle hafızalara kazınan grafik tasarım ustası Joe Caroff 103 yaşında yaşamını yitirdi.

DOĞUM GÜNÜNE BİR GÜN KALMIŞTI

Ölümü, 18 Ağustos’ta kutlayacağı 104. doğum gününden yalnızca bir gün öncesine denk gelmesi ise sanat camiasını derinden üzdü.

Roselle, New Jersey'de Belaruslu göçmen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Caroff (1921–2025), Brooklyn’deki Pratt Institute’da öğrenim gördü ve II. Dünya Savaşı sırasında ABD Ordusu’nda görev yaptı. Savaştan sonra kariyerine New York’ta başladı ve 1965'te kendi ajansı J. Caroff Associates’ı kurdu. 1986’da Lon Kirschner ile Kirschner Caroff adında bir ortaklığa girdi.

EFSANEVİ 007 LOGOSU ONUN ESERİYDİ

Hollywood tarihine damga vuran çalışmalara imza atan Caroff, filmlere ait yüzlerce posterin yanı sıra, ikonik James Bond 007 logosuna entegre tabanca tasarımıyla sinema dünyasında efsaneleşmişti.