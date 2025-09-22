0G Labs, merkeziyetsiz yapay zekayı desteklemek için yüzü aşkın ortağıyla Aristotle Ana Ağı’nı hayata geçirdi

İlk merkeziyetsiz yapay zeka protokolü 0G Labs, düzenlediği Token Oluşturma Etkinliği (Token Generation Event | TGE) ile ana ağı Aristotle’nin resmi lansmanını yaptı. Yapay zekayı “kamu malı” haline getirme misyonunda önemli bir adımı temsil eden lansmanda; Chainlink, Google Cloud, Alibaba Cloud, Coinbase Wallet, Binance Wallet, MetaMask, Ankr, Ledger, Fireblocks ve Figment gibi yüzden fazla ekosistem ortağı yer aldı.

Merkeziyetsiz depolama, işlem gücü ve veri erişilebilirliğini birleştirerek yeni nesil yapay zekaya özgü uygulamaları destekleyen 0G Labs’in CEO’su ve Kurucu Ortağı Michael Heinrich, şunları söyledi:

“0G’deki misyonumuz, yapay zekayı kamusal bir ürün haline getirmek. Bu da hem jeopolitik hem de teknolojik engelleri ortadan kaldırmayı gerektiriyor. Lansmanımız bu yolculukta önemli bir dönüm noktası oldu. İlk günden bu yana yanımızda olan yüzün üzerindeki ortağımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, yapay zekanın büyük teknoloji şirketlerinin duvarlarının arkasına hapsolmadığı; herkesin erişebileceği bir kaynağa dönüştüğü ilk yapay zeka zincirini, tamamen modüler merkeziyetsiz bir işletim sistemiyle inşa ediyoruz.”

Bu lansmanla birlikte 0G token resmen piyasaya sürülürken, Testnet V3 Galileo üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı denemelerin ardından ağ da tam anlamıyla kullanıma açıldı. Aristotle Ana Ağı, hedeflenen işlem hızı (TPS) ve blok onay süresi gibi performans kriterlerini aşarak, yapay zeka odaklı uygulamaların yüksek ölçeklerde sorunsuz çalışabilmesi için sağlam bir altyapı sunuyor.

“Yapay zekanın demokratikleşmesi yolunda büyük bir adım”

Michael Heinrich, “Merkeziyetsiz yapay zeka protokolünün geliştirilmesini desteklemek amacıyla iki sermaye turunda 35 milyon dolarlık fon sağladık. Ayrıca 0G Foundation olarak, bu yılın başlarında yapay zeka düğümü (AI node) ve token abonelikleri üzerinden 30 milyon dolarlık ek kaynak yarattık. Bu rakamlar, ekosistemin merkeziyetsiz yapay zeka altyapısına olan güçlü inancını ve ilgisini açıkça ortaya koyuyor. Aristotle Ana Ağı’nın devreye alınmasıyla birlikte yeni bir döneme giriyoruz. Hedefimiz merkeziyetsiz depolama, işlem gücü ve veri erişilebilirliğini tek bir modüler Katman 1 mimarisinde birleştirmek. Böylece ölçeklenebilir yapay zeka odaklı, özel olarak tasarlanmış, açık ve durdurulamaz bir yapay zeka ekonomisi yaratma vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Bu sadece teknolojik bir atılım değil; aynı zamanda yapay zekanın demokratikleşmesi yolunda büyük bir adım.”

0G’nin lansmanıyla bir araya gelen yüzden fazla ortağı, bulut servisleri, saklama çözümleri, dijital cüzdanlar, DeFi protokolleri ve altyapı sağlayıcıları gibi alanlarda hem küresel liderler hem de Web3 dünyasının en yenilikçi ekiplerini bir çatı altında topluyor. 0G ağı, halihazırda dünyanın önde gelen blokzincirlerini güvence altına alan ve destekleyen oracle sistemleri, işlem gücü (compute) sağlayıcıları ve cüzdan altyapılarıyla birlikte hayata geçiriliyor. Bu temel yapı taşlarının ötesinde, çok sayıda doğrulayıcı, DeFi protokolü ve geliştirici platform bulunuyor. Ayrıca İndeksleme, SDK’lar, RPC altyapıları ve güvenlik hizmetleri de daha ilk günden itibaren üretim ölçeğindeki uygulamaları destekleyecek şekilde tam kapasiteyle çalışıyor.