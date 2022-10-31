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Sadettin Teksoy'un son halini görenler çok şaşırdı

Türkiye'de 90'lı yıllarda merhum gazeteci Ufuk Güldemir tarafından yıldızı parlatılan isimlerden biri de Sadettin Teksoy'du. "Teksoy Görevde" ile milyonları ekran başına kilitleyen ünlü gazeteci, 29 Ekim paylaşımındaki son haliyle yeniden gündeme geldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:07
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)0'lı yılların ünlü gazetecisinin son halini görenler gözlerine inanamadı

Sadettin Teksoy'un son halini görenler çok şaşırdı
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Türk televizyonları 1990'lı yıllarda ciddi bir içerik patlaması yaşadı. Hem dönemin yayıncılık anlayışının daha esprili olması, hem de reyting yarışının daha yoğun olması nedeniyle birbirinden farklı karakterler kendilerine televizyon ekranlarında yer buldu. O isimlerden biri de Sadettin Teksoy'du.

Şüphesiz ki Sadettin Teksoy'un başarı yolculuğunda en büyük pay sahiplerinden biri usta gazeteci Ufuk Güldemir'di. Star ekranlarında Show TV ile büyük bir rekabetin içerisine giren Ufuk Güldemir, "Teksoy Görevde" ile rakiplerini yenmeyi başardı.

Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalara kazınan Teksoy'un da ekran önünü başarılı şekilde yürütmesiyle Star TV reytinglerde zirveyi görmüştü. Güldemir, Teksoy'a ana haber bülteninde 3 ila 5 dakika aralığında yer vererek, bir nevi ana haber bülteninin magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu. Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.

90'larki özel televizyonculuk furyasının yavaş yavaş etkisini kaybetmesiyle Sadettin Teksoy da hızla ekranlardan kaydı .Şimdilerde 70 yaşında olan Teksoy, daha sade bir yaşamı tercih ediyor. Uzun süre sonra bir 29 Ekim paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Teksoy, yıllara meydan okuması nedeniyle de eski izleyicilerini hayli şaşırttı.

İşte Sadettin Teksoy'un son hali

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