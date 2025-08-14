1., 2., 3. Ordu Komutanlıklarına atamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 119, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 35, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 31 general ve amiralin atamaları yapıldı.
Buna göre;
- Orgeneral Bahtiyar Ersay 1'inci Ordu Komutanlığına,
- Korgeneral Zorlu Topaloğlu 2'nci Ordu Komutanlığına,
- Orgeneral Kemal Yeni 3'üncü Ordu Komutanlığına,
- Orgeneral Levent Ergün Genelkurmay İkinci Başkanlığına atanırken,
- Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına ise Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi.