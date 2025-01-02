1.2 milyon öğrenci üniversiteyi bıraktı!

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, 2024 Gençlik Raporu’nu açıkladı. CHP’li Bankoğlu, 2024 yılının gençler için ekonomik kriz, işsizlik ve gelecek kaygısıyla geçtiğini belirterek "Gidişat değişmezse gençler açısından 2025 yılı, 2024 yılını aratacak" dedi.



"GENÇLER SEFALETE MAHKUL EDİLDİ"

İktidarın gençliği sefalete mahkum ettiğini söyleyen Bankoğlu, "2024 yılının bitmesine günler kala, gençler için 2024 yılının muhasebesini yapmamız gerekiyor. Cumhuriyetimizin 2’nci asrında 'Türkiye Yüzyılı gençlerin yüzyılı olacak' diyen iktidar, yaptıkları ve yapmadıklarıyla gençleri yüzyıllık sefalete mahkûm etti. " dedi.

YA KAYIT YAPTIRMADILAR YA DA BIRAKTILAR

Bu yılı, kazandığı halde okula kaydını yapmayan, okulunu bırakan veya mezun olduktan sonra iş bulamayan gençlerin yılı olduğunu söyleyen Bankoğlu, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girip üniversiteye yerleşme hakkı kazanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan 1 milyon 85 bin 96'sı hiç tercih yapmadı. Ayrıca, yerleştirilen 638 bin 622 öğrenci üniversiteye hiç kayıt yaptırmadı. 2 bin lira krediyle öğrenci barınma ihtiyacını mı karşılasın, beslenmesini mi düşünsün, eğitim masraflarını mı karşılasın, sosyal hayatını mı yaşasın. Okula kayıt yaptırıp bitirse bile torpilsiz iş bulamayacağından emin olduğu için gençler hem örgün hem de akademik eğitimden uzaklaştı." ifadelerini kullandı.

"4,1 MİLYON EV GENCİ OLUŞTU"

Okulu bırakan öğrencilerin eğitimi bırakıp işe girdiği sanılmaması gerektiğini söyleyen Bankoğlu "DİSK’in raporuna göre 2024 yılında Türkiye'de 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 34,9'u ne eğitimde ne de istihdamda yer alıyor. Bu oran, yaklaşık olarak 4 milyon 130 bin gence tekabül ediyor. 15-29 değil, hayatın en dinamik yaşlarında yani 15-24 yaş aralığında tam 4,1 milyon genç 'ev genci' olarak iktidar tarafından yok sayılmış durumda." dedi