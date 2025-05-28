1.24 promil alkollü yakalandı, "Ekmeğimle oynuyorsunuz" dedi

Aksaray'da gece saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı’nda devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Nakkaş Mahallesi istikametine seyreden 68 S 0136 plakalı servis minibüsünün yolda zikzaklar çizdiğini fark etti. Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, Nakkaş Caddesi üzerinde sürücüye “dur” ihtarında bulundu. Sürücünün aracı sağa çekmesinin ardından minibüste inceleme yapan ekipler, aracın muayenesinin yapılmadığını tespit etti.

SÜRÜCÜ ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİ

Denetim sırasında sürücü A.A.’ya (38) alkol testi yapılmak istendi. Ancak sürücü, alkolmetreye üflememek için uzun süre polis memurlarıyla konuşarak ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerine, “Komiserim üflemeyeyim, kurban olayım, Allah rızası için. Bu benim ekmeğim, ekmeğimle oynuyorsunuz” sözleriyle tepki gösteren A.A., görevini yerine getiren polis memurlarına da “Zorluk çıkartıyorsun” diyerek sitem etti.

GAZETECİLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Olay anını görüntüleyen basın mensuplarına da tepki gösteren sürücü, “Çekip durma, ayıp bir şey” diyerek rahatsızlığını dile getirdi. Alkolün etkisini azaltmak amacıyla peş peşe su içen sürücü, zaman kazanarak alkolmetreye üflememeye çalıştı. Ancak polis ekiplerinin ısrarı sonucu son anda alkolmetreye üflemeyi kabul etti.

1.24 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan ölçümde sürücü A.A.’nın 1.24 promil alkollü olduğu belirlendi. Ticari araç sürücüleri için yasal sınır 0.20 promil olarak belirlenmişken, sürücünün bu sınırın yaklaşık 6 katı oranında alkollü olduğu tespit edildi. Bu durum üzerine sürücü, muayenesiz olduğu belirlenen aracın bağlanmaması için de polis ekiplerine ısrarda bulundu ancak bunda da başarılı olamadı.

ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine gelen asayiş ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. A.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, servis minibüsü ise trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka çekildi.

TOPLAM 20 BİN 704 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Yapılan işlemlerin ardından sürücü ve araç ruhsat sahibine alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268’er liradan toplam 18 bin 536 lira, muayenesiz araç kullanmaktan da 2 bin 168 lira olmak üzere toplam 20 bin 704 TL para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, hakkında adli işlem başlatıldı.