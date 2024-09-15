1.3 milyon cihaz risk altında. Android TV kutularında tehlike

Son yıllarda teknolojinin sürekli gelişim göstermesi ile beraber hemen hemen herkesin evine Android veya Google TV’ler girmeye başladı. Son gelişmelere ayak uydurmayan TV sahipleri ise Android kutulara yönelmeye başladı. Android TV pazarın büyümesi ile beraber birçok sorun da baş göstermeye başladı.

1.3 MİLYON CİHAZ RİSK ALTINDA

Piyasadaki pek çok Android TV üreticisi, ürettikleri kutuları Play Protect lisansları ile satıyor ve bu sayede Google güvencesi ile satılıyor. Birçok Çinli üretici ise eski ve lisanssız Android sürümlerini kullanarak saldırılara açık bir hale getiriliyor.

ZARARLI YAZILIM TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda açıklanan son verilere göre piyasadaki 1.3 milyon Android TV kutusunu tehlikeye atan bir yazılım keşfedildi. Android.Vo1d adındaki yazılım arka planda birçok uygulama kuruyor ve APK dosyaları ile beraber arka planda uygulama kuruyor.

Bu da kutularda donma ve kasmaya neden oluyor. Android kutuları akıllı telefonlar kadar kişisel veri barındırmasa da kripto madenciliği yapma bant genişliği sömürme gibi faaliyetler için siber saldırganların iştahlarını hayli kabartıyor.

Google tarafından konu hakkında yapılan son açıklamaya göre Play Protect lisansı olmayan üçüncü taraf kutuların saldırıdan etkilendiğini duyurdu.