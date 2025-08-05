1.5 trilyon dolarlık katil sessiz sedasız öldürüyor

Son bir araştırma, plastiklerin önemli, artmakta olan ve yeterince fark edilmeyen bir risk olduğunu belirtti.

Plastikler yalnızca çevreyi kirletmiyor; aynı zamanda doğum anomalileri, kanser, prematüre doğum, pediatrik kanserler ve miyokard enfarktüsü gibi sağlık problemlerine de neden olabiliyor.

Küresel çapta 8 milyar ton plastik doğayı kirletmiş vaziyette.

Plastik atıkları zamanla mikroskobik ve nanoskopik boyutlara ayrışıyor. Bu parçalar su, besin ve soluduğumuz hava aracılığıyla insan bedenine geçiyor. Çalışmalar, bu mikro plastiklerin kan dolaşımında, beyin dokusunda, laktasyon sıvısında, fetüs koruyucu zarında, kemik dokusunda ve hatta seminal sıvıda tespit edildiğini gösteriyor.