1.5 trilyon dolarlık katil sessiz sedasız öldürüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1.5 trilyon dolarlık katil sessiz sedasız öldürüyor

Yapılan bir araştırmaya göre yılda 1.5 trilyon dolarlık sağlık yükü oluşturan plastikler, doğmamış bebeklerden yaşlılara kadar herkesin sağlığını ve hayatını tehdit ediyor.

Son bir araştırma, plastiklerin önemli, artmakta olan ve yeterince fark edilmeyen bir risk olduğunu belirtti.

Plastikler yalnızca çevreyi kirletmiyor; aynı zamanda doğum anomalileri, kanser, prematüre doğum, pediatrik kanserler ve miyokard enfarktüsü gibi sağlık problemlerine de neden olabiliyor.

Küresel çapta 8 milyar ton plastik doğayı kirletmiş vaziyette.

Plastik atıkları zamanla mikroskobik ve nanoskopik boyutlara ayrışıyor. Bu parçalar su, besin ve soluduğumuz hava aracılığıyla insan bedenine geçiyor. Çalışmalar, bu mikro plastiklerin kan dolaşımında, beyin dokusunda, laktasyon sıvısında, fetüs koruyucu zarında, kemik dokusunda ve hatta seminal sıvıda tespit edildiğini gösteriyor.

Son Haberler
1.5 trilyon dolarlık katil sessiz sedasız öldürüyor
1.5 trilyon dolarlık katil sessiz sedasız öldürüyor
Maduro, ülke ekonomisinin yüzde 7,71 büyüdüğünü açıkladı
Maduro, ülke ekonomisinin yüzde 7,71 büyüdüğünü açıkladı
Dur ihtarına uyma ortalık karıştı
Dur ihtarına uyma ortalık karıştı
Maç sırasında sahaya yıldırım düştü!
Maç sırasında sahaya yıldırım düştü!
Balkonda çifte cinayet
Balkonda çifte cinayet