1.5 yaşındaki bebeğin üzerine kaynar su

Edinilen bilgiye göre, çaydanlık masaya bırakıldıktan sonra kaynar su, talihsiz bir şekilde Yusuf G.'nin üzerine döküldü. Bebek, yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde oluşan 2. derece yanıklar nedeniyle hemen ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi yapılan Yusuf G., durumunun ciddiyeti nedeniyle hastanenin yanık ünitesine yatırıldı. Çocuğun tedavisinin burada devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili ihmal ya da kusurun belirlenmesi amacıyla polis tarafından soruşturma başlatıldı. Aile, bu üzücü kazanın ardından büyük bir şok yaşadı.