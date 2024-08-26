1.5 yaşındaki Duru havuza düşerek can verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
1.5 yaşındaki Duru havuza düşerek can verdi

Gaziantep Nizip'te evlerinin bahçesindeki havuza düşen 1,5 yaşındaki Duru, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olay, akşam saatlerinde Nizip'in kırsal Altındağ Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılanlara göre ailesi fark etmeden bahçeye çıkan 1,5 yaşındaki Duru D., bahçede bulunan havuza düştü.

Ailesi Duru'nun havuza düştüğünü dakikalar sonra fark etti. Havuzdan bilinci kapalı halde çıkarılan minik Duru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin sonrasında ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede uzun süre müdahale edilen Duru, tüm uğraşlara rağmen yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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