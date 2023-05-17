1 asiste 7.5 milyon dolar

MLS'in en çok kazananı Shaqiri olurken yıldız oyuncunun performansı gündem yarattı.

1 asiste 7.5 milyon dolar

2022 senesinde Fransa'dan ayrılıp MLS'in yolunu tutan Xherdan Shaqiri'nin Lorenzo İnsigne'yi de geçerek MLS'in en fazla kazanan oyuncusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bilgilere göre; Chicago Fire'da forma giyen 32 yaşındaki Xherdan Shaqiri şu an MLS'de en fazla parayı kazanan oyuncu olarak gündeme geldi.
2022 yılında Chicago ekibine katılan Shaqiri'nin, vergiler dahil senelik 8 milyon doların üstünde kazandığı ortaya çıktı.

SADECE 1 ASİST YAPTI
Yolu MLS'e düşen oyunculardan bir başka yıldız Lorenzo Insigne, Toronto'da senelik 7.5 milyon dolar kazanırken; Shaqiri'nin daha yüksek ücret alması Amerikan basınında gündem yarattı.
Shaqiri her ne kadar ligde en çok kazanan oyuncu olsa da, gösterdiği performans taraftarlar tarafından kabul edilebilir gözükmüyor. Bu sezon 8 maça çıkan Shaqiri, yalnızca 1 asistlik katkı sağlayabildi.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama Dünya
Rus güçleri vurmuştu. Ukrayna'daki "Patriot" savunma sistemi hakkında açıklama
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti Spor
UEFA Manchester City-Real Madrid galibini maç başlamadan ilan etti
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı Siyaset
Sinan Oğan reytinglerde Erdoğan’a fark attı
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti Dünya
Yolsuzlukla suçlanan Ekvador Cumhurbaşkanı Lasso, Ulusal Meclisi feshetti
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti Güncel
Freni boşalan iş makinesinin çarptığı işçi hayatını kaybetti
Görevinden istifa eden CHP’li Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu. O gece bir hata yapmadık Siyaset
Görevinden istifa eden CHP’li Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu. O gece bir hata yapmadık