1 askerimiz şehit oldu! Ali Yerlikaya açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
1 askerimiz şehit oldu! Ali Yerlikaya açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da görev esnasında eğimli araziden düşerek yaralanan J.Asb.Kd.Çvş. Emre Polat'ın şehit olduğunu açıkladı.

Ankara'da aranan şahsın yakalanması sırasında eğimli araziden düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli yapan Polat'ın şehit olduğunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

"1 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU"

Yerlikaya sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin başı sağ olsun Ankara İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli J.Asb.Kd.Çvş. Emre POLAT, aranan şahsın yakalanması esnasında eğimli arazide düşerek ağır şekilde yaralanmış kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

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