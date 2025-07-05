1 ay önce evlenmişti, kurşunlanıp öldürüldü

Kemalpaşa Sanayi Sitesi'nde bulunan oto yıkama dükkanında silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler sanayi sitesindeki bir oto yıkama dükkanına gelerek iş yeri sahibi Ali Çoban ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler Çoban'a av tüfeği ve tabancayla ateş etti. Bu sırada Çoban'ın yanında bulunan arkadaşı B.S. de yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrolde Çoban'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı arkadaşı B.S. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Ali Çoban'ın 1 ay önce evlendiği ve işyerini de 3 ay önce açtığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.