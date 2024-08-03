1 ayda 253 işyeri denetlendi

Erzurum’da, yem, gıda ve gıda ile temas eden malzemeler üreten işletmelere yönelik son bir ayda 253 denetim gerçekleştirildi. 26 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, olumsuzluk tespit edilen işyerlerine toplam 73 bin 143 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında, analize dayalı olarak 4 adet numune alındı. Ayrıca, tüketicilerden Alo 174 Gıda hattına gelen 15 başvuru da değerlendirildi. Bu denetimler, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin korunması amacıyla gerçekleştirildi.