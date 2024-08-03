1 ayda 253 işyeri denetlendi

Kaynak: İHA
1 ayda 253 işyeri denetlendi

Erzurum'da yem ve gıda üretim işletmelerine yönelik 253 denetim yapıldı.

Erzurum’da, yem, gıda ve gıda ile temas eden malzemeler üreten işletmelere yönelik son bir ayda 253 denetim gerçekleştirildi. 26 Temmuz-1 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, olumsuzluk tespit edilen işyerlerine toplam 73 bin 143 TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Denetimler kapsamında, analize dayalı olarak 4 adet numune alındı. Ayrıca, tüketicilerden Alo 174 Gıda hattına gelen 15 başvuru da değerlendirildi. Bu denetimler, gıda güvenliğini sağlamak ve tüketicilerin korunması amacıyla gerçekleştirildi.

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