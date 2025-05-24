1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...

Düzenleme: Kaynak: DHA
1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...

Zonguldak'ta, 26 yaşındaki Dinçer Arslan 1,5 aydır kayıp olarak aranıyordu. Alkol aldıktan sonra kavga ettiği arkadaşları H.B. ve İ.Ç. tarafından darbedilip öldürüldükten sonra çuvalla toprağa gömüldüğü ortaya çıktı.

Zonguldak Ereğli ilçesi Ortacı köyü nüfusuna kayıtlı olan ve Gülüç beldesinde yaşayan Dinçer Arslan, 9 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Dinçer Arslan'ın bulunması için, jandarma ve polis ekipleri, geniş çaplı arama başlattı.

Ekiplerin güvenlik kamerası ve telefon kayıtlarına yönelik incelemelerinde Arslan'ın, son olarak arkadaşları H.B. ve İ.Ç. ile birlikte olduğu tespit edildi. Polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler, polisteki sorgularında, birlikte alkol aldıkları sırada kavga ettiklerini, darb edip Dinçer Arslan'ı öldürdüklerini ve Aktaş Tepesi bölgesine çuvalla toprağa gömdüklerini itiraf etti. Bahsedilen bölgede yapılan kazıda çuval içinde Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Arslan, otopsisinin ardından Ortacı köyünde toprağa verildi.

Öte yandan soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, H.B.'nin eşi A.B.'yi de "Yardım ve Yataklık" suçlamasıyla gözaltına aldı. H.B., A.B. ve İ.Ç., sorgularından sonra çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...

1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...

1 buçuk aydır aranıyordu: Korkunç gerçek ortaya çıktı...

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