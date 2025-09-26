1 buçuk milyar TL’lik uyuşturucu operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüğü timleri tarafından Şırnak’ın Cizre ilçesinde hassas burunlu narkotik köpekleri Sayaç ve Vada narkotik köpekleri ile uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Gerçekleştirilen baskında, piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyar TL olan 42 bin 300 kök kenevir bitkisi, kubar esrar, 2 adet AK-47 piyade tüfeği ve cephane, 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Operasyonda 5 zanlı yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.