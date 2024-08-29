1 dakikada basurdan kurtaran tarif...

Gün olmuyor ki insanların sağlık sorunlarına doğal çözümler gelmesin.

Son olarak basuru bir dakikada kurutan tarif geldi.

İŞTE 1 DAKİKADA BASUR'DAN KURTARAN O TARİF...

-2 adet kırmızı pancara haçlayın ve doğurayın.

-Üzerine 1 yemek kaşığı doğal elma silkesi ekleyin, 1 yemek kaşığı siyah veya sarı haşar ekleyin, karıştırın.

-Her gün sabah veya akşam, aç karnına tüketin.

-Varis, varikotel, kabızlık, hemeroid, Basur gibi şikayetlerde çok faydalıdır.

BASUR NEDİR? BELİRTİLERİ NELERDİR?

Basur, tıbbi adıyla hemoroid, anüs ve rektum bölgesinde bulunan damarların şişmesi ve iltihaplanmasıyla oluşan bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Bu durum, kişide ağrı, kaşıntı ve kanama gibi çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir.

Özellikle tuvalet alışkanlıkları ve yaşam tarzı, basur riskini artıran faktörler arasında yer alır.

Basurun en yaygın belirtileri arasında anüs bölgesinde rahatsızlık ve kaşıntı yer alır.

Ayrıca dışkılama sırasında ya da sonrasında kanama görülebilir.

Hastalar, dışkılama esnasında ağrı hissedebilir ve bu ağrı, bazen oturma pozisyonunda da rahatsızlık verebilir.

İleri aşamalarda, anüsten dışarıya çıkan şişlikler, yani dış hemoroidler, gözle görülebilir hale gelir.

Bu şişlikler, zamanla pıhtılaşarak daha yoğun bir ağrıya neden olabilir.

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