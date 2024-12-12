1 dilim fıstıklı baklava kaç lira? En büyük banknot 4 tanesine yetmiyor

Ekonomik kriz Türk insanını perişan etmeye devam ediyor. Alım gücü her geçen gün düşen vatandaşlar açlıktan ölmemek için yediklerini, örtünmek için giyindiklerini utana sıkıla dile getiriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Enflasyondaki yapısal katılıkları da gidererek vatandaşlarımızın alım gücünü kalıcı olarak artıracağız" demesi dar gelirli kesimin tepkisini çekiyor.

Asgari ücretle çalışanın 17 bin TL aldığı, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL olduğu bu ülkede "Kaç kişi evine 1 kilo baklava alıp götürebilir. Alanların nasıl para kazandıklarını herkes tahmin ediyor" diyen bir emekli "Seneler önce marka ile ürün alıyorduk. Şimdi ise market raflarında en ucuza satılan ürünü sepete koyuyoruz. Hesap makinesiyle markete gidiyoruz. Aldıklarımızı hesaplayalım da kasada kalmayalım diye" dedi.

"KENDİME LANET EDİYORUM"

Bir dilim baklavanın 55 TL olduğunu söyleyen vatandaş "Çocuğum 10 yaşında. İnanın 4 yıldır baklavanın tadına bakmadı. 4 yıl önce de halası getirmişti o zaman yedi. Baba pasta ya da tatlı alalım mı dediğinde duymamış gibi davranıyorum. Ama içimden dram çıkıyor. Evladıma tatlı bile alamayan bir baba olarak lanetler yağdırıyorum kendime. Bir dilim baklava 55 TL. Ben 50 liraya evime 4 ekmek alıyorum. Bütçem olsa çocuğumu üzmem" dedi.

Her çocuğun babasını Süperman gibi gördüğünü söyleyen aynı vatandaş "Ama ben uçamayan bir Süpermanım. Çünkü oğluna bir dilim bile baklava bile alamayan bir babayım. AKP bu ülkeyi 20 küsür yıldır sözde yönetiyor. Bakan Mehmet Şimşek çıkıp "Alım gücünü artıracağız" diyor. 20 küsür yıldır niye artırmadınız diye sorarlar adama. Ama söylediklerine kendisi de inanmıyor. 'Laf olsun torba dolsun' misali" diye konuştu.

TÜRK MUTFAĞININ VAZGEÇİLMEZİ

Vatandaşların fiyatına isyan ettiği baklava Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından biridir. Ancak son dönemde artan maliyetler nedeniyle baklavanın fiyatı da cep yakmaya başladı. Özellikle fıstıklı baklavanın fiyatı, birçok kişinin bütçesini zorlar hale geldi. Bir dilim baklavanın 55 liraya satılması, tatlı severleri şaşkına çeviriyor.

Fiyatlar da üreticilerin durduk yere zam yapmasından yükselmiyor. Baklavanın ana malzemelerinden biri olan fıstığın fiyatı, son dönemde ciddi şekilde yükseldi. Fıstık üretiminde yaşanan sıkıntılar ve artan talep, fiyatların yükselmesine neden oldu. Ayrıca, baklavanın yapımında kullanılan tereyağı ve un gibi diğer malzemelerin fiyatları da rekor seviyede yükseldi. Bu durum, baklavanın maliyetini doğrudan etkiledi.

Baklava üreticileri de, artan maliyetler karşısında zor durumda kaldıklarını belirtiyor. Birçok üretici, maliyetleri karşılayabilmek için fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Ancak bu durum, tüketicilerin tepkisini çekiyor. Birçok kişi, baklavanın artık lüks bir tatlı haline geldiğini düşünüyor.

LEZZETLİ BAKLAVA TARİFİ:

Baklava, ince yufkaların arasına serpiştirilen ceviz veya fıstıklarla yapılır ve şerbetle tatlandırılır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz baklava tarifi....

Malzemeler- 500 gram baklavalık yufka

- 400 gram ceviz içi veya fıstık

- 250 gram tereyağı (eritilmiş)

- 1 su bardağı sıvı yağ

Şerbeti İçin- 3 su bardağı su

- 3 su bardağı toz şeker

- Yarım limon suyu

Yapılışı

1. Şerbetin Hazırlanması: Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri tencereye alıp karıştırarak kaynatın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 15 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Limon suyunu ekleyip birkaç dakika daha kaynatın ve soğumaya bırakın.

2. Yufkaların Hazırlanması: Fırın tepsisini tereyağı ile yağlayın. Baklavalık yufkaları tepsi boyutunda kesin. Bir adet yufkayı tepsiye serin ve üzerine eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürün. Bu işlemi 20 yufka oluncaya kadar tekrarlayın.

3. İç Harcın Eklenmesi: Yufkaların üzerine ince çekilmiş ceviz veya fıstık serpin. Üzerine tekrar 20 kat yufka serip her katın arasını yağlayın.

4. Kesme İşlemi: Baklavayı istediğiniz şekilde dilimleyin (genellikle kare veya baklava dilimi şeklinde kesilir).

5. Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında baklavayı üzeri kızarıncaya kadar, yaklaşık 45 dakika pişirin.

6. Şerbetleme: Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine soğuk şerbeti dökün. Baklava şerbeti iyice çekene kadar dinlendirin.

7. Servis: Baklavanız servise hazır! Afiyet olsun.