Yeni sezonda amatörde kuralar çekildi. Süper amatörde gruplar belli oldu

İstanbul’da 2022-2023 futbol sezonu Süper Amatör Lig kuraları Orhan Saka Amatörler evinde çekildi. 01-02 Ekim 2022 tarihinde başlayacak olan Süper Amatör Lige 88 takım katılarak 8 grupta mücadele edecek.

Lig 11’er takımlı 8 grupta oynanacak. Her grupta son üç takım küme düşecek. Her grupta ilk iki takım klasman grubuna yükselecek. Klasman Grubu sekizerli iki gruptan meydana gelecek. Maçlar tek devreli oynanacak. Buradan kaç takımın direkt çıkacağı, kaç ekibin baraj oynayacağı BAL statüsüne göre belli olacak.

Ataşehir Çamolukspor, Beylerbeyispor, Beyoğlu 1979 Yeniçarşıspor, Davutpaşaspor, Karaağaçspor, Kumkapı Sarıçubukspor, Eyüp Şafakspor ve Şehreminispor hakları olmasına karşın lige katılım dilekçesi vermedi. Bu takımlar gelecek sezon 1. Amatör Lig’de yer alacak.

İstanbul Süper Amatör Lig’de çekilen kuraya göre gruplar şu şekilde oluştu:

1.GRUP

1 Irmakspor

2 Bayrampaşa Kartaltepe

3 Yeniköy

4 Yeni Ufukspor

5 Siirt İstanbul Yavuzselimspor

6 Soğuksuspor

7 Avcılar Belediye

8 Bağlarbaşıspor

9 Küçükköy

10 Maltepe

11 Kulaksız Okspor

2.GRUP

1 Beşyüzevlerspor

2 Şilespor

3 Büyükçekmece Belediye

4 Fikirtepe Dumlupınar

5 Başakşehirspor

6 Balkan Yeşilbağlar

7 Paşabahçe

8 İstanbul Bulancakspor

9 Öz Karacaahmet

10 Fatih Mimarsinanspor

11 Yeşilbayırspor

3.GRUP

1 Gültepe

2 Zeytinburnu

3 Selimiye

4 Ortaçeşmespor

5 Dudulluspor

6 Taşlıtarla

7 Çengelköyspor (Anadolu FK)

8 Pınarspor

9 İstanbul Bafra

10 Ormanlı Köyü SK

11 1877 Alemdağspor

4.GRUP

1 Dikilitaş

2 Küçükyalı Yelken

3 Yeşilköyspor

4 Yenibosna

5 Yeşilılgaz

6 Çubukluspor

7 Çıksalın

8 İstanbul Gümüşhane

9 Kartalgücü

10 Yeşilova Esnafspor

11 Çekmeköy Belediye Alemdağspor

5.GRUP

1 Beykoz 1908

2 Bahçelievler Olimpikspor

3 Küçükçekmece İdman Yurdu

4 Bayrampaşa Tunaspor

5 Gaziosmanpaşaspor

6 Ayazağaspor

7 Yamanspor

8 İzzetpaşaspor

9 Leventspor

10 Gülsuyuspor

11 Muratbeyspor

6.GRUP

1 Akşemsettin Parsellerspor

2 Denizköşklerspor

3 İFA

4 Anadolu Hisarı İY

5 Bakırköyspor

6 Küçükayasofyaspor

7 Çamlıcaspor

8 Pazariçi Köprülüspor

9 Sarıyer Yenimahalle SK

10 Zeytinburnu Yeşiltepespor

11 İnkılapspor

7.GRUP

1 Bahçelievler Gümüşhanespor

2 Galata

3 Mecidiyeköy

4 Boyacıköyspor

5 Üsküdar Futbol AŞ (Çengelköyspor)

6 Balat

7 Taçspor

8 İstanbul Siirtgücü

9 Beykoz İdman Yurdu

10 İstanbul & Esenyurt Orduspor

11 Merkezefendispor

8.GRUP

1 Alibeyköyspor

2 İstinyespor

3 Çavuşbaşıspor

4 Küçükçekmecespor

5 Albayrakspor

6 Kağıthanespor

7 Tophane Tayfunspor

8 Cevizli Anadoluspor

9 Orhanlıspor

10 Altıntepsispor

11 İstanbul Mesudiyespor