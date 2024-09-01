1 Eylül neden Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor?

Dünya Barış Günü, 2. Dünya Savaşı sonrası barışın önemini vurgulamak için kutlanıyor. Türkiye’de Dünya Barış Günü’nün 1 Eylül’de kutlanmasının özel bir sebebi bulunuyor. 2. Dünya Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilen Almanya’nın Polonya’yı işgali 1 Eylül 1939’da gerçekleşti. O günden sonra özellikle Avrupa’da oldukça kanlı ve acılarla dolu bir savaş gerçekleşti.

2. Dünya Savaşı’nda çatışmalar, salgın hastalıklar ve soykırım ve atom bombası nedeniyle yaklaşık 50 milyon insan hayatını kaybetti. Öte yandan savaş nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve Avrupa’da tarihin en büyük göç dalgalarından biri gerçekleşti.

2. Dünya Savaşı sonrası kurulan Birleşmiş Milletler'de 1981 yılında alınan bir kararla Genel Kurulun ilk açıldığı zamana vurgu yapılarak eylül ayının üçüncü Salı günü ‘Dünya Barış Günü’ olarak kutlanmaya başlandı. 2001 yılında alınan bir kararla bu gün 21 Eylül’e sabitlendi.

Öte yandan Sovyetler Birliği’nin başı çektiği Varşova Paktı üyeleri ise Birleşmiş Milletler’in kararı öncesinde Almanya’nın Polonya’yı işgal ettiği güne vurgu yapılarak 1 Eylül tarihi Dünya Barış Günü olarak belirlendi. Türkiye’de de Dünya Barış Günü 1 Eylül’de kutlanıyor.