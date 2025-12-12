İş cinayetleri önlenemiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında geçimini sağlamak için yaşına uygun olmayan, denetimsiz ve korunmasız şekilde çalışan işçiler hayatlarını kaybediyor. Son 24 saatte farklı noktalarda basına yansıyan 3 iş cinayeti gerçekleşti.

Mustafa Karaömeroğlu

Tekirdağ Kapaklı'da akşam sularında Ravza Camii inşaatında iskelede çalışırken yaklaşık 25 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Karaömeroğlu 42 yaşındaydı.

Türesin Karademir

İstanbul Silivri'de gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 54 yaşında ve 3 çocuk babasıydı.

Muhammed Işık

Denizli Merkezefendi’de öğle sularında çalıştığı konut inşaatında yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Işık, 25 yaşındaydı.