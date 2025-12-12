İş cinayetleri önlenemiyor. Türkiye'nin farklı noktalarında geçimini sağlamak için yaşına uygun olmayan, denetimsiz ve korunmasız şekilde çalışan işçiler hayatlarını kaybediyor. Son 24 saatte farklı noktalarda basına yansıyan 3 iş cinayeti gerçekleşti.

1 gün içerisinde 3 iş cinayeti gerçekleşti - Resim : 1

Mustafa Karaömeroğlu

Tekirdağ Kapaklı'da akşam sularında Ravza Camii inşaatında iskelede çalışırken yaklaşık 25 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Karaömeroğlu 42 yaşındaydı.

1 gün içerisinde 3 iş cinayeti gerçekleşti - Resim : 2

Türesin Karademir

İstanbul Silivri'de gece bekçisi olarak çalıştığı inşaatta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 54 yaşında ve 3 çocuk babasıydı.

1 gün içerisinde 3 iş cinayeti gerçekleşti - Resim : 3

Muhammed Işık

Denizli Merkezefendi’de öğle sularında çalıştığı konut inşaatında yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Işık, 25 yaşındaydı.