1 günde 20 bin araç giren Amasra'ya girişler kapatıldı

Kaynak: DHA
1 günde 20 bin araç giren Amasra'ya girişler kapatıldı
Bartın'ın Amasra ilçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. gününde tatilcilerle dolup taştı.

İlçeye girişte uzun araç kuyrukları oluştu ve polis ekipleri yeni araç girişlerini engelledi. Tatilciler, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese ve Büyük Liman sahalarına, okul bahçelerine ve kaymakamlık önündeki otoparklara yönlendirildi.

Amasra Kalesi ve Çekiciler Çarşısı gibi turistik yerlerde yoğunluk nedeniyle hareket etmekte zorlanan ziyaretçiler, güzel havayı fırsat bilerek plajlarda gezinti yapmayı tercih etti.

Polis kayıtlarına göre, Amasra'ya 20 binin üzerinde aracın giriş yaptığı bildirilirken, aşırı yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Bu durum üzerine Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevik kuvvet ve ek trafik ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

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