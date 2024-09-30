1 haftada 27 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini sağlamak amacıyla suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ekipleriyle birlikte 22-29 Eylül tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 5 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 6 kapsam dışı bıçak ve 325 fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçuyla bağlantılı olduğu belirlenen 27 faili meçhul olay çözüldü, 23 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 3 kişi tutuklandı. Ayrıca, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı elektrikli bisiklet, 2 çalıntı bisiklet, 1 çalıntı motosiklet ve toplam değeri 1 milyon 190 bin TL olan çalıntı malzemeler ele geçirilerek sahiplerine eksiksiz olarak teslim edildi.

Ayrıca, ekipler tarafından toplamda 190 yıl 10 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 220 kişi yakalandı ve 62 kişi adli makamlarca tutuklandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için her türlü olayın önlenmesi ve suça karışmış kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.