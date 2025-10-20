Borsa İstanbul’daki değer kayıpları yatırımcı tabanına yansıyor. MKK verilerine göre pay senedi yatırımcı sayısı 17 Ekim haftasında 2 bin 875 kişi azalarak 6 milyon 383 bin 879’a geriledi.

Bir önceki hafta 7 bin 750 kişi azalan yatırımcı sayısındaki son gerileme, piyasadaki satış baskısının devam ettiğini gösterdi.

ENDEKSTE EKİM KAYBI YÜZDE 7’Yİ AŞTI

Borsa İstanbul, geçtiğimiz haftayı yüzde 4,77 değer kaybıyla kapatırken, ekim ayı başından bu yana toplam kayıp yüzde 7,30’a ulaştı. Bankacılık endeksi ise haftalık bazda yüzde 6,78 gerilerken, ekim ayındaki toplam değer kaybı yüzde 14,82 seviyesine çıktı.

Eylül ayı enflasyonunun yüksek gelmesinin ardından, perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB toplantısında 150 baz puanlık faiz indirimi olasılığı korunuyor.

BIST 100 endeksi geçen hafta önemli destek bölgeleri direnç seviyelerine dönerken, 17 Temmuz’dan bu yana en düşük seviyede kapanış gerçekleştirdi. Tepki denemelerinin satışlarla karşılanması, satış baskısının kırılamamasında temel etken olarak öne çıkıyor.

10.085 seviyesindeki düşen kanal desteğinden gelebilecek tepki alımları, endekste 10.400 üzerinde bir kapanış sağlanması durumunda tepki sürecinin güç kazanmasını destekleyebilir.