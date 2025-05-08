1 haftalıkken kendisini 2 bileziğe satan ailesini arıyor!

İstanbul'da bir hastanede dünyaya gelen ve iddiaya göre 2 kişi tarafından annesinden rızasıyla alınarak, 2 bilezik karşılığında çocuğu olmayan Döndü (56) ve Mülazım Ünal (58) çiftine evlatlık verilen Sefa Ünal (21), biyolojik ailesini bulana ödül olarak 2 bilezik verecek.

İstanbul Kartal'da 21 yıl önce bir hastanede dünyaya gelen Sefa Ünal, iddiaya göre doğumdan 1 hafta sonra, Gül H. ve Barış H. tarafından biyolojik annesinden rızasıyla, başka bir aileye evlatlık verilmek üzere alındı. Bursa'ya getirilen bebek, 2 bilezik karşılığında, çocuğu olmayan Döndü-Mülazım Ünal çiftine verildi. Çift, bebeği evde dünyaya geldiğini söyleyip, hastane raporu olmadan nüfuslarına kaydettirdi. Kendisini evlatlık alan ailesiyle büyüyen Ünal, lise eğitimini tamamladıktan sonra tekstil fabrikasında çalıştı, ardından da vatani görevini yerine getirmek üzere Ankara'nın Balgat ilçesine gitti. Askerliğini tamamlayıp, 21 Şubat 2024'te Bursa'ya dönen Sefa Ünal, akrabaları ve yakın çevresinden evlatlık olduğunu öğrenince hayatı alt üst oldu.

'BENİ EVLATLIK ALAN AİLEMDEN BAŞKA KİMSEM YOK'

Evlatlık verildiği ailesiyle birlikte biyolojik ailesini aramaya başlayan, katıldığı televizyon programından da sonuç alamayan Ünal, kendisini evlatlık alan ailesinin şüphelendiği 2 kişiye DNA testi yaptırmak istedi ancak onlara da ulaşamadı. Çevresindeki bazı kişilerin gerçek annesi ile babasını bildiğini fakat sakladıklarını iddia eden Sefa Ünal, "Ben birçok yere şikayette bulundum. Mahkemedeki davam takipsizlikle sonuçlandı. Artık dayanamıyorum. Kim biliyorsa lütfen söylesin. Hiçbir yerden sonuç alamadım. Benim ailemin yerini söylesinler. O kişilere test yaptıracağım. Testim pozitif çıkması durumunda ailemi bana getiren kişilere 2 altın bilezik ödülü vereceğim. Ben şu an çok yalnızım. Hiç kimsem yok. Sadece beni alan ailemden başka hiç kimsem yok. Başka sığınacak ve gidecek hiçbir kapım yok. Sizin adaletinize güveniyorum" dedi.

'ŞÜPHELENDİĞİM KİŞİLER, BENİ TEHDİT EDİYOR'

Şu an yaşadığı ailesine kendisini evlatlık veren kişiler tarafından tehdit edildiğini de öne süren Ünal, "Ben, 21 yıl önce 2 bilezik karşılığında evlatlık verilmiştim. Şüphelendiğim kişilere karşı şikayette bulundum. Başsavcılıkta dosyama 2 sefer takipsizlik kararı verildi. Şikayetçi olduğum kişiler benimle aynı mahallede oturuyor. Sürekli beni rahatsız ediyorlar. Beni dövmek ve öldürmekle tehdit ediyorlar. Korkuyorum. Can sağlığım ve güvenliğim yok" diye konuştu.

'YETER Kİ BU ÇOCUĞUN AİLESİ BULUNSUN'

Çocukları olmadığı için Sefa Ünal'ı evlatlık aldıklarını ve 21 yıl boyunca bu gerçeği sakladıklarını söyleyen Mülazım Ünal, tek amaçlarının oğullarının biyolojik ailesini bulmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda biz de sadece Sefa'nın annesini, babasını araştırıyoruz. İnşallah buluruz. Nerede olduğunu bilenler de bize tam ve doğru dürüst cevap vermiyor. "Biz bir şey bilmiyoruz" diyorlar. Getiren kişiler burada, birisi burada yanımızda oturuyor. Biz bunları mahkemeye verdiğimiz halde, bize yine de tekrardan takipsizlik geliyor. Yeniden 2'nci kez takipsizlik geldi. Bu çocuk onu bize getirenlerle karşı karşıya gelir de kavga ederse, biz ne yaparız. Bundan sonra da kendi çözümümüzü, kendimiz üretmeye başladık. Bu çocuğun tabii annesini babasını bulan kişilere de içimizden gelerek, 2 tane bilezik vermeyi düşünüyoruz. Yeter ki bu çocuğun annesi, babası bulunsun. Bu çocuk da mağdur olmasın."

'ELİMDEN GELDİĞİ KADARINI VERMEYE RAZIYIM'

Oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, biyolojik ailesinin bir an önce bulunmasını istediğini söyleyen Döndü Ünal, "Sefa'yı, Gül H. ile Barış H. bize getirdi. Şimdi de "Annesini, babasını bilmiyoruz" diyerek inkar ediyorlar. 2 sefer dava açıldı ve takipsizlik verildi. Bu çocuk kendine bir zarar verecek diye korkuyorum. Sen doğurduysan da kızın doğurduysa da bunları açıklayın. Ben 21 yaşına kadar bu çocuğu getirdim. Başımın üstünde yeri var ama çocuğun psikolojisi bozuldu. Bana her gün, "Anne, ben ne zaman gerçek annemi bulacağım" diyor. 2 tane bilezik ödül koyduk. Daha da elimden geldiği kadarını vermeye razıyım. Kendilerini açıklamak istemeyenler, Sefa'nın telefonunu gizliden arayıp, söylesinler. Ben ne isterlerse onu bağışlayacağım. Sade Sefa'nın annesini, babasını bulsunlar" ifadelerini kullandı.