1.İLAN T.C. ESKİŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 / 00:01



ESAS NO : 2023/259 Esas

DAVACI : İLHANLAR GIDA HAYVANCILIK VETERİNER HİZMET VE İLAÇLARI NAKLİYECİLİK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

DAVALI : MEHMET EMİN ALPU (Rüstem oğlu)

Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davaya konu Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Karagözler Mahallesi, 14576 ada 58 parsel maliki olarak gözüken davalıya ulaşılamadığından davacı vekili tarafından açılan tapu iptali ve tescil davasında;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkiline ait Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Karagözler Mahallesi, 14576 ada 51 parsel sayılı taşınmazın sınırlarının 2014 yılında kadastro yenileme çalışmaları neticesinde yeniden belirlendiğini ancak müvekkiline ait arazinin sınırlarının belirlenirken hatalı hesaplama yapılarak müvekkilinin arazisine taşındığını müvekkilinin mağdur olduğunu belirterek hatalı sınırlandırmanın iptal edilmesine yargılama giderlerinin davalılar üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiş olup, TMK 713/4-5. maddesi uyarınca davacı taraf yönünden koşulların gerçekleşmediğine yönelik bir itirazı olanların ilk ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde itirazda bulunmaları için geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.