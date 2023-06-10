1 kaşığı yetiyor. Ölümcül hastalıklardan koruyor

En az insanlık tarihi kadar eski olan buğdaydan elde edilen besin olan Ruşeym’in mucizevi faydaları dikkat çekti.

1 kaşığı yetiyor. Ölümcül hastalıklardan koruyor

CNN Türk'te yer alan habere göre; Yrd. Doç. M. Sertaç Özer, hücre yenilenmesini hızlandırdığını, antioksidan özelliği nedeniyle bu anlamda son derece faydalı olduğunu söyleyerek, “Bağırsak hareketlerini hızlandıracaktır, zihinsel gelişime iyi gelecektir, kalp damar hastalıklarında da koruyucu anlamda etkin.” dedi ve sözlerine şunları ekledi:

“Tadı güzel olan Ruşeym, 1 kaşık yoğurt içinde, sütün içinde, kahvaltılık gevrekler yerine farklı şekillerde tüketilebiliyor. Ruşeymi, tüketmemesi gerekenler de var. 1 yaş altındaki çocuklarda, özel beslenme gerektiren, lif tüketmemesi veya sınırlı tüketmesi gereken insanlarda ve çölyak benzeri gulüten tüketemeyecek hasta gruplarında kullanılmaması gerekiyor.

Tadı güzel olan Ruşeym, 1 kaşık yoğurt içinde, sütün içinde, kahvaltılık gevrekler yerine farklı şekillerde tüketilebiliyor. Ruşeymi, tüketmemesi gerekenler de var.”

RUŞEYM NEDİR?

Ruşeym buğdaydan elde edilen bir besin kaynağı. Ruşeym, buğdayın en üst kısmında yer alan, buğdayın büyüyüp çoğalmasını ve çimlenmesini sağlayan kısım.

RUŞEYMİN FAYDALARI

-Ruşeymin içerisinde buğdayın içerisinde bulunandan birkaç kat daha fazla lif bulunuyor. Bu yüzden sindirim sistemine destek oluyor.

-Doymamış yağ asitlerince yüksek olması nedeniyle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor.

-Belli oranlarda tüketildiği sürece tok tutuyor ve zayıflamaya yardımcı oluyor.

-Bitkisel bir ürün olduğu için içerisinde kolestrol bulundurmuyor.

-E, A, B1, B6 ve en önemlisi de folik asit bakımında oldukça zengin.

-Kan şekerini dengeliyor, bu şekilde ani acıkmaların ve tatlı krizlerinin de önüne geçiyor. Şeker yeme isteğinizi azaltıyor.

-İçerisindeki vitamin ve minareller sayesinde daha enerjik olmanızı sağlıyor.

-Saçlarınızın ve tırnaklarınızın daha güçlü olmasına yardımcı oluyor. Saç dökülmesi şikayetlerini en aza indiriyor.

ZARARI VAR MI?

Ruşeym yüksek oranda lif içerir. 1 yaş altındaki çocukların tüketmesi ise sakıncalıdır.

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